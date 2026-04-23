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挪威主權基金Q1虧損逾4兆 美科技股下跌與匯率拖累
挪威主權財富基金今天表示，第1季整體投資報酬率為負1.9%，資產價值縮水1360億美元（約新台幣4兆2921億元），主要受投資部位中的美國科技股表現欠佳和挪威克朗升值影響。
法新社報導，以挪威政府石油收入組成的這檔基金堪稱全球規模最大主權基金，截至3月底的當季價值為19兆9980億挪威克朗，較2025年底減少6%。該基金投資標的涵蓋全球資產。
這個基金絕大多數部位為股票，今年首季股票投資報酬率是負2.6%。
管理主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）副執行長格蘭德（Trond Grande）表示：「股市下跌、尤其是美國大型科技公司股票下挫，決定了（投資）績效」。
據報導，該基金資產價值縮水，其中有半數要歸因於挪威克朗升值。
格蘭德表示，「這個結果反映本季市況充滿挑戰」，並表示該基金投資績效與其基準指數大致持平。
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