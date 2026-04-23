挪威主權基金Q1虧損逾4兆 美科技股下跌與匯率拖累

關稅大戰、伊朗戰爭、石油危機、聯邦政府局部關門、聯準會（Fed）獨立性受威脅。種種逆風襲來，美股卻依然節節上漲，在人工智慧（AI）榮景、財政刺激和貨幣支持下，迭創新高。華爾街策略師形容，美國股市現在堪稱「史上最幸運」。

2026-04-23 22:24