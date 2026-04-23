泰國2副總理先後訪美 促半導體合作、聚焦301條款

泰國近期密集對美國展開經貿行動，掌管財政與貿易的2位副總理於4月、5月先後訪美，一方面積極爭取半導體與人工智慧投資，另一方面就美國301條款調查與關稅問題展開談判，顯示在招商同時，也試圖要降低貿易風險。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國副總理兼商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）於5月3日至6日訪問美國，與美國貿易代表署（USTR）就301條款調查會談，並出席「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA），推動雙邊合作。

美國日前宣布對泰國等貿易夥伴進行301條款調查，將檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩，以及生產做法與政策。報導指出，泰國政府已提交說明，強調相關產業在地生產比例高，並否認涉及強迫勞動。

此前，泰國副總理兼財政部長艾尼提（EknitiNitithanprapas）於4月13日至17日曾率領泰國代表團訪問美國，參加2026年國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）春季會議，同時擴大與合作夥伴國家及主要經濟組織舉行會談，深化合作，吸引半導體企業赴泰投資。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國正加強吸引美國高科技企業投資，特別鎖定半導體產業，以支撐AI與資料中心的發展。泰國投資促進委員會（BOI）秘書長納利（Narit Therdsteerasukdi）表示，美國企業2025年掌握了全球逾5成的晶片營收，隨著AI應用快速擴張，全球半導體市場規模預計將持續成長。