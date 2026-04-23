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英國縮減赤字有成 專家示警中東戰爭恐推升舉債成本

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

英國官方數據顯示，當局在截至3月底的過去12個月已經縮減政府赤字，不過分析師示警說，中東戰爭可能使政府舉債成本攀升。

法新社報導，英國國家統計局（ONS）今天公布，英國2025-2026會計年度的預算赤字占國內生產毛額（GDP）比重為4.3%，寫下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2019-2020年度以來最低；2024-2025年度的赤字占比為5.2%。

ONS高階統計學家戴維斯（Tom Davies）表示，隨著政府稅收提高抵銷增加的支出，「舉債金額較前一會計年度減少約200億英鎊（約合新台幣8522億元）」。

投資公司AJ Bell金融分析主管休森（DanniHewson）表示，「對政府而言算是好消息。他們去年度需要舉債的金額略低於預期，也較前一年度大幅減少」。

然而，休森指出，「伊朗戰爭導致原本的計畫大幅受擾，不僅使政府舉債成本攀升，還引發通膨再次升溫」。

戴維斯 英國 伊朗戰爭

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