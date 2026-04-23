快訊

改這家台廠接手？美超微傳遭甲骨文取消大單 股價盤前重摔逾12%

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

百萬股東小確幸來了 合庫金、彰銀和台企銀全發放「這項紀念品」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普效應 瑞士企業限縮與調整DEI措施

中央社／ 蘇黎世23日專電

川普政府打擊「多元、公平及包容」（DEI）倡議，瑞士多家跨國企業近期也調整或弱化DEI政策，瑞銀、羅氏改用中性語言並刪減內容。專家示警，此舉恐象徵承諾鬆動、引發制度倒退，部分企業則逆勢強化布局以吸引人才。

在瑞士，「多元、公平及包容」（Diversity, Equity,and Inclusion, DEI）政策長期被視為企業文化現代化的重要象徵，以及社會走向開放與進步的具體表現。

但根據瑞士媒體「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger）報導，2025年3月在美國政府的施壓下，多家跨國企業開始調整，甚至撤除既有的多元文化措施。

瑞銀集團（UBS）與羅氏大藥廠（Roche）雖未完全取消相關政策，但已在用字等方面做出調整。

例如原本常見的平等與多元等字眼，逐漸被較中性的「平等機會」（德文：gleiche Möglichkeiten）與「歸屬感」（德文：Zugehörigkeit）取代。此外，企業網站與年度報告中涉及多元文化理念的內容也被移除。

國際政治氛圍轉變下，包括在瑞士設有據點的Microsoft等跨國企業，也開始採取更謹慎的溝通策略，以避免在市場或政治上承受額外壓力。

瑞士聖加侖大學（University of St. Gallen）多元化管理教授桑德（Gudrun Sander）在報導中指出，當前的政治環境使得原本難以想像的倒退情況變得可能，例如男性主導的決策結構重新浮現。

她認為，一旦企業降低對多元議題的重視，制度上的進步將會停滯甚至倒退，長期而言會削弱企業文化的包容性。

瑞士西北應用科技大學（University of AppliedSciences and Arts Northwestern Switzerland）性別與多元文化管理系教授阿姆斯圖茲（Nathalie Amstutz），則強調語言的象徵力量。她指出，企業刻意避免使用某些關鍵詞，會形成「無聲的衝擊」，讓外界感受到企業在平等與多元議題上的承諾正在變得模糊。

她提醒，平等原則已明確寫入瑞士憲法，企業不能自由選擇是否遵守；語言上的退縮不僅會削弱企業的公共形象，也可能影響內部對企業的信任。

值得注意的是，報導也提到並非所有瑞士企業都因「川普效應」而採取限縮多元化策略，仍有手錶大廠Swatch與醫療科技公司Ypsomed等部分企業逆勢加強DEI措施。

這些瑞士企業的策略是，當大型跨國公司因政治壓力而退縮時，正是凸顯自身多元形象、吸引國際人才的最佳時機。

美國 川普 瑞銀

延伸閱讀

捷安特涉強迫勞動遭美海關扣貨 監院盤點勞權促請勞動部檢討改進

逾1600億關稅退款企業不敢拿？川普喊「不申請我會記住」…網酸：記住誰是軟柿子

相關新聞

美超微傳遭甲骨文取消大單...改這家台廠接手 股價盤前重摔逾12%

伺服器業者美超微（Super Micro）據傳丟掉一筆與甲骨文（Oracle）簽署的重要合約，拖累股價23日盤前重挫逾12%。

特斯拉上季財報寫六大驚奇 今年要砸超過250億美元實現馬斯克的AI夢

特斯拉上季財報寫下六大驚奇，包括營收與毛利率都優於預期、自由現金流轉正、宣告電動車需求回升、本季開始籌備首座Optimus人形機器人的大型工廠、今年投入約30億美元動工興建TeraFab晶圓廠的試產廠房，以及今年要大幅提高資本支出，大舉押注執行長馬斯克的人工智慧（AI）與人形機器人夢。

買房穩贏不輸？這國房市庫存規模高達GDP 4.6倍 專家示警

房市是澳洲經濟一大支柱，房屋庫存價值估計達到國內生產毛額4.6倍，遠高於美國的不到兩倍。澳洲最大退休金基金AustralianSuper執行長施羅德（Paul Schroder）表示，澳洲整個經濟懷抱能藉由不斷推高房價來持續創造財富的「迷思」，澳洲必須重新評估對不動產的過度依賴。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

華爾街知名策略師：中東戰爭風險遠未結束 股市也不會回3月底的低點

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）觀察市場周期多年，熟知市場恐慌何時會到頂點。他在前陣子標普500指數因伊朗戰爭而從紀錄高點暴跌逾9%後，準確命中了股價將會開始回漲。

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

隨著人工智慧（AI）快速發展，全球半導體產業結構正出現明顯變化，其中「記憶體晶片」成為最大受益者之一。根據外媒整理的市場數據，在AI資料中心建設與伺服器需求帶動下，全球記憶體晶片製造商的市值大幅上升，目前全球上市的DRAM與NAND記憶體製造商中，以三星電子市值近9000億美元居全球第一，其後依序為SK海力士與美光科技，形成全球記憶體產業最強「三強格局」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。