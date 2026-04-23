川普效應 瑞士企業限縮與調整DEI措施

川普政府打擊「多元、公平及包容」（DEI）倡議，瑞士多家跨國企業近期也調整或弱化DEI政策，瑞銀、羅氏改用中性語言並刪減內容。專家示警，此舉恐象徵承諾鬆動、引發制度倒退，部分企業則逆勢強化布局以吸引人才。

在瑞士，「多元、公平及包容」（Diversity, Equity,and Inclusion, DEI）政策長期被視為企業文化現代化的重要象徵，以及社會走向開放與進步的具體表現。

但根據瑞士媒體「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger）報導，2025年3月在美國政府的施壓下，多家跨國企業開始調整，甚至撤除既有的多元文化措施。

瑞銀集團（UBS）與羅氏大藥廠（Roche）雖未完全取消相關政策，但已在用字等方面做出調整。

例如原本常見的平等與多元等字眼，逐漸被較中性的「平等機會」（德文：gleiche Möglichkeiten）與「歸屬感」（德文：Zugehörigkeit）取代。此外，企業網站與年度報告中涉及多元文化理念的內容也被移除。

國際政治氛圍轉變下，包括在瑞士設有據點的Microsoft等跨國企業，也開始採取更謹慎的溝通策略，以避免在市場或政治上承受額外壓力。

瑞士聖加侖大學（University of St. Gallen）多元化管理教授桑德（Gudrun Sander）在報導中指出，當前的政治環境使得原本難以想像的倒退情況變得可能，例如男性主導的決策結構重新浮現。

她認為，一旦企業降低對多元議題的重視，制度上的進步將會停滯甚至倒退，長期而言會削弱企業文化的包容性。

瑞士西北應用科技大學（University of AppliedSciences and Arts Northwestern Switzerland）性別與多元文化管理系教授阿姆斯圖茲（Nathalie Amstutz），則強調語言的象徵力量。她指出，企業刻意避免使用某些關鍵詞，會形成「無聲的衝擊」，讓外界感受到企業在平等與多元議題上的承諾正在變得模糊。

她提醒，平等原則已明確寫入瑞士憲法，企業不能自由選擇是否遵守；語言上的退縮不僅會削弱企業的公共形象，也可能影響內部對企業的信任。

值得注意的是，報導也提到並非所有瑞士企業都因「川普效應」而採取限縮多元化策略，仍有手錶大廠Swatch與醫療科技公司Ypsomed等部分企業逆勢加強DEI措施。

這些瑞士企業的策略是，當大型跨國公司因政治壓力而退縮時，正是凸顯自身多元形象、吸引國際人才的最佳時機。