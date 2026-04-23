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華爾街知名策略師：中東戰爭風險遠未結束 股市也不會回3月底的低點
華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）觀察市場周期多年，熟知市場恐慌何時會到頂點。他在前陣子標普500指數因伊朗戰爭而從紀錄高點暴跌逾9%後，準確命中了股價將會開始回漲。
但這並不代表他對這場戰爭完全樂觀。由於川普對於他聲稱的立即達成停戰協議態度搖擺不定，和平談判也已演變成圍繞著關鍵荷莫茲海峽的危險對峙，雅德尼預期，在衝突被解決之前，股市漲勢將受限。
雅德尼說：「很難想像這真的會在未來幾天或甚至幾周內結束。局面有可能仍會是一團亂。我認為市場可能將會有一些波動，進入盤整格局，或許會持續到夏季。」
不過，儘管戰爭的不可預知性讓雅德尼對近期市場採取審慎態度，但他仍然維持他對標普500指數年底目標在7,700點，那將會比21日收盤價上漲約9%。
大量現金正在等著進場買股票，且企業獲利也仍持續強勁。事實上，雅德尼表示，分析師樂觀的獲利預測，正是股價並未在2月底伊朗戰爭開打後下跌更多的部分原因。
雅德尼說：「即使在股市拋售期間，企業獲利仍持續增長，這幾乎像是分析師並未收到有關戰爭的報告。」「我不認為我們會再次測試3月30日的低點。場邊有太多資金等著要逢低買進。」
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