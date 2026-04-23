快訊

改這家台廠接手？美超微傳遭甲骨文取消大單 股價盤前重摔逾12%

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

百萬股東小確幸來了 合庫金、彰銀和台企銀全發放「這項紀念品」

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟擬修網路安全法 北京：若歧視中企將反制

中央社／ 台北23日電

歐洲聯盟擬修訂「網路安全法」，外界解讀劍指華為等中國科技企業。中國商務部日前向歐盟提交該修訂草案的評論意見後，今天再揚言，如果中企因此遭到歧視性待遇，可依據相關法規採取反制措施。

歐盟執委會1月20日公布「網路安全法」（Cybersecurity Act）修訂草案，計劃在18個關鍵產業逐步淘汰來自高風險供應商的零組件與設備。外界解讀，此舉劍指華為及其他中國科技企業。

新版網路安全法尚需與歐盟成員國及歐洲議會在接下來幾個月內達成共識，之後才會成為法律。中方正試圖影響修法內容，並持續向歐方放話。

中國商務部新聞發言人20日透過「答記者問」新聞稿表示，中國商務部17日已向歐盟執委會正式提交對「網路安全法」修訂草案的評論意見，表達中方嚴正關切和正式立場。

商務部發言人說，中方認為，草案以網路安全和供應鏈安全為名，引入極具主觀隨意性的「非技術風險」因素，特別是在草案中認定「網路安全關切國家」與「高風險供應商」名單，並在能源、交通、資通等18個行業將列單的國家和供應商，「全鏈條」排除出歐盟相關供應鏈，這是「經貿問題政治化、泛安全化的典型做法」。

發言人說，在評論意見中，中方建議歐方刪除草案中關於「網路安全關切國家」和「非技術風險」的規定；刪除或實質修改「高風險供應商」認定標準及相關限制措施。希望歐方高度重視並認真考慮中方提交的評論意見和修改建議，嚴格遵守世界貿易組織（WTO）規則，避免採取歧視性限制措施，維護中歐及全球產供鏈穩定暢通。

這名發言人揚言，中方將密切關注草案修訂進展，願與歐方就此對話溝通。如歐方執意據此成法，並歧視性對待中國企業，「中方將不得不採取相應反制措施」。希望歐方不要低估中方維護國家利益和企業合法權益，並阻止中歐經貿關係倒退的堅定決心。

中國商務部23日下午舉行例行記者會，針對記者提問能否進一步介紹中方正在考慮的具體反制措施，中國商務部新聞發言人何詠前未正面回應。

何詠前說，希望歐方高度重視並認真考慮中方提交的評論意見和修改建議。如果中國企業因此遭歧視性待遇，中方可依據「對外貿易法」、「國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定」等採取措施，維護中企合法權益。

她表示，中方認為合作對話才是解決中歐問題的正確途徑，願與歐方透過磋商妥處分歧，共同維護全球產供鏈穩定暢通。

中方 歐洲議會 北京

延伸閱讀

習近平通話沙王儲首度表態 主張中東立即、全面停火

相關新聞

美超微傳遭甲骨文取消大單...改這家台廠接手 股價盤前重摔逾12%

伺服器業者美超微（Super Micro）據傳丟掉一筆與甲骨文（Oracle）簽署的重要合約，拖累股價23日盤前重挫逾12%。

特斯拉上季財報寫六大驚奇 今年要砸超過250億美元實現馬斯克的AI夢

特斯拉上季財報寫下六大驚奇，包括營收與毛利率都優於預期、自由現金流轉正、宣告電動車需求回升、本季開始籌備首座Optimus人形機器人的大型工廠、今年投入約30億美元動工興建TeraFab晶圓廠的試產廠房，以及今年要大幅提高資本支出，大舉押注執行長馬斯克的人工智慧（AI）與人形機器人夢。

買房穩贏不輸？這國房市庫存規模高達GDP 4.6倍 專家示警

房市是澳洲經濟一大支柱，房屋庫存價值估計達到國內生產毛額4.6倍，遠高於美國的不到兩倍。澳洲最大退休金基金AustralianSuper執行長施羅德（Paul Schroder）表示，澳洲整個經濟懷抱能藉由不斷推高房價來持續創造財富的「迷思」，澳洲必須重新評估對不動產的過度依賴。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

華爾街知名策略師：中東戰爭風險遠未結束 股市也不會回3月底的低點

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）觀察市場周期多年，熟知市場恐慌何時會到頂點。他在前陣子標普500指數因伊朗戰爭而從紀錄高點暴跌逾9%後，準確命中了股價將會開始回漲。

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

隨著人工智慧（AI）快速發展，全球半導體產業結構正出現明顯變化，其中「記憶體晶片」成為最大受益者之一。根據外媒整理的市場數據，在AI資料中心建設與伺服器需求帶動下，全球記憶體晶片製造商的市值大幅上升，目前全球上市的DRAM與NAND記憶體製造商中，以三星電子市值近9000億美元居全球第一，其後依序為SK海力士與美光科技，形成全球記憶體產業最強「三強格局」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。