歐盟擬修網路安全法 北京：若歧視中企將反制

歐洲聯盟擬修訂「網路安全法」，外界解讀劍指華為等中國科技企業。中國商務部日前向歐盟提交該修訂草案的評論意見後，今天再揚言，如果中企因此遭到歧視性待遇，可依據相關法規採取反制措施。

歐盟執委會1月20日公布「網路安全法」（Cybersecurity Act）修訂草案，計劃在18個關鍵產業逐步淘汰來自高風險供應商的零組件與設備。外界解讀，此舉劍指華為及其他中國科技企業。

新版網路安全法尚需與歐盟成員國及歐洲議會在接下來幾個月內達成共識，之後才會成為法律。中方正試圖影響修法內容，並持續向歐方放話。

中國商務部新聞發言人20日透過「答記者問」新聞稿表示，中國商務部17日已向歐盟執委會正式提交對「網路安全法」修訂草案的評論意見，表達中方嚴正關切和正式立場。

商務部發言人說，中方認為，草案以網路安全和供應鏈安全為名，引入極具主觀隨意性的「非技術風險」因素，特別是在草案中認定「網路安全關切國家」與「高風險供應商」名單，並在能源、交通、資通等18個行業將列單的國家和供應商，「全鏈條」排除出歐盟相關供應鏈，這是「經貿問題政治化、泛安全化的典型做法」。

發言人說，在評論意見中，中方建議歐方刪除草案中關於「網路安全關切國家」和「非技術風險」的規定；刪除或實質修改「高風險供應商」認定標準及相關限制措施。希望歐方高度重視並認真考慮中方提交的評論意見和修改建議，嚴格遵守世界貿易組織（WTO）規則，避免採取歧視性限制措施，維護中歐及全球產供鏈穩定暢通。

這名發言人揚言，中方將密切關注草案修訂進展，願與歐方就此對話溝通。如歐方執意據此成法，並歧視性對待中國企業，「中方將不得不採取相應反制措施」。希望歐方不要低估中方維護國家利益和企業合法權益，並阻止中歐經貿關係倒退的堅定決心。

中國商務部23日下午舉行例行記者會，針對記者提問能否進一步介紹中方正在考慮的具體反制措施，中國商務部新聞發言人何詠前未正面回應。

何詠前說，希望歐方高度重視並認真考慮中方提交的評論意見和修改建議。如果中國企業因此遭歧視性待遇，中方可依據「對外貿易法」、「國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定」等採取措施，維護中企合法權益。

她表示，中方認為合作對話才是解決中歐問題的正確途徑，願與歐方透過磋商妥處分歧，共同維護全球產供鏈穩定暢通。