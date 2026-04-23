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中東戰事拖累 歐元區PMI跌破榮枯線

中央社／ 布魯塞爾23日綜合外電報導

一項備受關注的調查結果顯示，中東戰爭推高能源價格、打亂全球供應鏈，歐元區商業活動出現16個月以來首見的萎縮。

法新社報導，金融數據供應商標普全球（S&PGlobal）公布歐元區4月採購經理人指數（PMI）初值48.6，低於3月的50.7。

PMI被視為衡量整體經濟健康狀況的重要指標，指數高於50代表經濟擴張，低於50則表示萎縮。

標普全球首席商業經濟學家威廉森（ChrisWilliamson）表示：「歐元區正因這場衝突而面臨日益加劇的經濟困境，給政策制定者帶來重大難題。這場衝突4月已將經濟推向衰退，導致通貨膨脹急劇升高。」

歐元區商業活動普遍下滑，兩大經濟體德國和法國均出現收縮。

威廉森說：「在這樣的環境下，歐洲中央銀行（ECB）再度面臨艱難任務，必須決定究竟要在令人憂心的通膨情勢下升息，還是認為這一波價格飆升只是短暫現象，應該以防止經濟進一步衰退為務。」

分析師預測，總部位在法蘭克福（Frankfurt）的歐洲央行最快可能在本月升息，以遏止通膨。

能源 中東戰事 標普

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