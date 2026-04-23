歐洲經濟大會登場 台灣波蘭科技合作受矚

歐洲經濟大會22日在波蘭開幕，「波蘭-台灣經濟合作論壇」成為焦點，活動探討半導體供應鏈等合作，肯定台灣在波蘭的投資具影響力。駐波蘭代表劉永健表示，兩國建立的韌性夥伴關係，將使波蘭成為台灣進入歐洲市場的關鍵門戶。

第18屆歐洲經濟大會（European Economic Congress,EEC）在波蘭卡多維斯（Katowice）登場，為中歐與東歐地區規模最大、最重要的經濟與政治盛會之一。

波蘭前總理、EEC理事會主席布傑克（JerzyBuzek）在開幕式中表示，在戰爭、地緣政治動盪與氣候危機的交織下，歐洲已無退路，必須在能源轉型與科技主權上展現更強大的決斷力。

「波蘭-台灣經濟合作論壇」成為大會首日焦點。劉永健在開場致詞中強調台灣波蘭兩國雖相隔遙遠，卻擁有高度相似性：兩國經濟皆由具彈性與韌性的中小企業主導，並共同面對地緣政治與AI浪潮下的供應鏈重組挑戰。

劉永健進一步說明，這種建立在民主價值、法治與信任的「韌性夥伴關係」，將使波蘭成為台灣進入歐洲市場的關鍵門戶，並預期未來兩年將共同打造可靠且具競爭力的科技未來。

他說，台歐關係已從傳統貿易邁向「科技與創新」的新篇章，波蘭更成為台灣在中東歐最關鍵的夥伴。在華沙成立的台灣貿易投資中心以及即將在波蘭建立的「TEEMA科技園區」，將在政府部門的全力支持下，推動雙邊合作聚焦於AI、數位基礎建設與資安領域。

這場論壇由波蘭台灣工商會（The Polish-TaiwaneseChamber of Commerce and Industry）會長西吉托維奇（Agnieszka Sygitowicz）主持。ING銀行全球網路行業覆蓋主管艾巴德（Victor Abad）指出，在全球供應鏈轉型下，台灣在波蘭的投資迎來歷史性機遇。

波蘭SKB集團共同所有人多博什（BartłomiejDobosz）、和成集團副董事長邱元逸以及台塑新智能代表李佩璇（Jennifer Lee）則強調，兩國人民共有的「誠信」與「韌性」文化性格，是建立「信任之橋」的關鍵，讓波蘭從傳統歐洲代工廠轉型為台灣的技術戰略夥伴。

另論壇也聚焦實務技術，擷發科技董事長楊健盟與波蘭IoT & AI產業集群執行長奧斯塔菲爾（MarekOstafil）提出「硬體為軀幹、軟體為靈魂」的合作模式，結合波蘭軟體人才與台灣半導體優勢，共同推動邊緣運算與資安技術商業化。

波蘭投資貿易局（PAIH）代表塔諾夫斯基（Arkadiusz Tarnowski）則表示，雙方已超越貿易階段，進入共同開發「台波聯名AI產品」及衛星航太技術的高階對接，打造具備地緣政治韌性的高科技生態系。

論壇與會者一致期待，在未來5年內能攜手實現台波經貿關係的進一步成長。