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中東戰爭衝擊泰國經濟 專家籲政策明確增強投資信心

中央社／ 曼谷23日專電

中東衝突對高度依賴能源進口的泰國經濟造成衝擊，泰國今年經濟成長率已被下修至1.5%。專家指出，能源價格上漲正透過「骨牌效應」推高通膨與經濟不確定性，若政府政策不夠清晰，可能進一步削弱外資信心，拖慢經濟復甦的動能。

根據國際貨幣基金（IMF）最新預測指出，泰國2026年經濟成長率已被下修至1.5%，低於多數區域國家，凸顯泰國經濟在全球動盪下的脆弱性。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國約5成的能源仰賴中東進口，一旦油價長期走高，將直接推升生產與運輸成本，並侵蝕消費力。

亞洲加集團控股公司（Asia Plus Group Holdings）執行長孔吉亞（Kongkiat Opaswongkarn）向曼谷郵報表示，雖然泰國未直接捲入戰爭，但其經濟結構使其「幾乎承受所有衝擊」，能源價格上升不僅推高通膨，也會壓縮企業利潤與整體經濟成長。

孔吉亞指出，過去多次石油危機顯示，供應中斷往往伴隨通膨上升與全球經濟放緩，並說在這樣的背景下，投資市場出現短期波動。他舉例，美伊暫時停火後，帶動市場短暫回溫，而科技、人工智慧與觀光等產業受惠，但衝突帶來的經濟影響，隨後仍會反映在通膨、經濟成長和企業獲利上。

策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）泰國國家總監諾塔察（Notachard Chintakanond）接受中央社訪問時指出，中東衝突對泰國的影響逐步顯現，這是從能源開始的「骨牌效應」。

他說：「一開始是油價，但接著就是通膨與整體不確定性，甚至可能引發停滯性通膨。」並補充，儘管政府暫時控制能源價格，但市場仍瀰漫不安情緒，民眾與企業對未來缺乏信心，進一步影響消費與投資決策。

另外，在產業方面，諾塔察認為，衝擊並非限於單一領域，而是所有產業都會有所影響，特別是高度依賴能源與國際流動的產業，他舉例，「觀光是關鍵產業，但問題不在泰國的吸引力下降，而是航班與交通的不確定性影響旅客計畫」。

此外，他也強調外資信心是關鍵，目前泰國在區域內仍具競爭力，因泰國的基礎建設、地理位置與中立外交立場仍占優勢，但若政府的政策不夠明確和可預測性，就可能削弱投資吸引力。

他向中央社說：「政策清晰度本身就是一種競爭力，如果投資人覺得政府不可預測，那就是最大的風險。」

泰國政府日前表示，考慮透過緊急法令舉債約5000億泰銖（約新台幣4867億元），以應對能源危機所帶來的經濟壓力。

諾塔察建議，政府應在短期紓困與長期策略間取得平衡，除能源補貼等措施，也需加快推動新能源、電動車與數位產業等結構轉型，同時強化政策溝通，以增加市場信心。

中東 通膨 泰國

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