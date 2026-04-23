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美伊和談仍無進展 亞股多收低、油價上揚

中央社／ 香港23日綜合外電報導
美國與伊朗和談似乎仍無進展，德黑蘭持續拒絕重啟荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），投資人正評估局勢演變，亞股今天多收低、國際油價上漲。圖/聯合報資料照片 林澔一
美國與伊朗和談似乎仍無進展，德黑蘭持續拒絕重啟荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），投資人正評估局勢演變，亞股今天多收低、國際油價上漲。圖/聯合報資料照片 林澔一

美國與伊朗和談似乎仍無進展，德黑蘭持續拒絕重啟荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），投資人正評估局勢演變，亞股今天多收低、國際油價上漲。

法新社報導，外界對美伊在巴基斯坦進行第二輪談判的希望破滅後，德黑蘭近日攔截企圖穿越荷莫茲海峽的數艘船，稱美方封鎖行動正是其拒絕開放海峽的原因。

投資人本週以來對中東戰爭結束有望取得突破抱持信心，強勁企業財報和人工智慧（AI）概念股買盤回升也帶來正面支撐。

全球安全監控機構和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，伊朗部隊已在荷莫茲海峽扣押2艘船，並向第三艘船開火，國際油價今天在亞洲早盤一度勁揚近4%。

德黑蘭表示，船隻必須取得許可才能進出波斯灣。白宮則說，總統川普（Donald Trump）未將此舉視為違反停火協議，理由是受影響船隻並非美國或以色列籍。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）指出：「唯有在不受海軍封鎖侵犯的前提下，全面停火才有意義。「在公然違反停火下，不可能重新開放荷莫茲海峽。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）稍早告訴記者：「總統並未像我今天看到的一些報導所說，為伊朗提交和平提案設下明確期限。相關時程最終將由總統決定。」

油價今天持續位居高檔，倫敦布倫特原油期貨站穩每桶100美元以上，早盤一度漲破106美元。

亞洲股市今天多收黑。東京、香港、上海、台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收低，首爾股市一枝獨秀，韓國股市基準股價指數KOSPI在科技股領軍下，今天開盤觸及6535點歷史新高，收盤漲幅些微收斂。

另據「華盛頓郵報」報導，五角大廈已告知國會，要完全清除伊朗軍方在荷莫茲海峽部署的水雷，可能需要6個月時間，且任何這類行動都不太可能在美伊戰爭結束前進行。這份報告暗示汽油與石油價格在美國期中選舉前，可能持續位居高檔。

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