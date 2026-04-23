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三星員工集會抗爭要求調高薪資 揚言發動罷工
韓國科技巨擘三星電子數萬名員工今天集會抗爭，要求調高薪資和獎金。隨著工會揚言展開為期數週的罷工，這場勞資紛爭恐為這家全球晶片龍頭帶來沉重壓力。
工會幹部表示，現場參與集會抗爭人數達4萬人，創下三星歷來最大規模的抗爭。
根據法新社與路透社報導，工會表示，若薪酬訴求未獲資方回應，工會計畫5月21日起發動為期18天的罷工。此舉可能造成對客戶出貨延遲、進一步推升晶片價格，而讓競爭對手坐收漁利。
三星電子（Samsung Electronics）是全球晶片製造大廠，產品應用範圍涵蓋人工智慧（AI）到消費性電子產品。外界憂心罷工恐導致供應鏈嚴重中斷並造成巨大損失。
三星工會今天在首爾以南的平澤廠外舉行集會抗爭，除了爭取加薪7%，還要求取消獎金上限以及改善福利。
一位不願具名的工會幹部告訴法新社，「4萬多名工會成員」參加這次集會。
工會成員在三星最大的記憶體與邏輯晶片廠區周邊街道集會，揮舞著寫有「取消獎金上限」及「獎金調整透明化」的布條。一名女性工會成員在台上高喊：「在取得透明化薪酬制度保障前，我們絕不退縮。」現場隨即響起陣陣掌聲。
工會要求三星撥出營業利潤的15%作為員工獎金。
代表近9萬名員工的工會指出，若無法與資方達成協議，工會計畫於5月21日至6月7日發動罷工。三星則在致法新社的聲明中表示，將「繼續致力於儘早達成薪資協議」。
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