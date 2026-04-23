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買房穩贏不輸？這國房市庫存規模高達GDP 4.6倍 專家示警

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為澳洲雪梨郊區的住宅開發案。路透
圖為澳洲雪梨郊區的住宅開發案。路透

房市是澳洲經濟一大支柱，房屋庫存價值估計達到國內生產毛額4.6倍，遠高於美國的不到兩倍。澳洲最大退休金基金AustralianSuper執行長施羅德（Paul Schroder）表示，澳洲整個經濟懷抱能藉由不斷推高房價來持續創造財富的「迷思」，澳洲必須重新評估對不動產的過度依賴。

施羅德在澳洲廣播公司（ABC）新商業Podcast節目That's Business with Alan Kohler上指出，澳洲名目GDP規模為2.7兆美元，但房屋庫存價值達到12.3兆美元。相較之下，美國GDP為31.4兆美元，房屋庫存價值則是55兆美元。

施羅德表示，許多澳洲人希望住宅負擔能力提升及房價下跌，但在目前政策環境下期待這些夢想成真猶如作白日夢。施羅德說：「你聽過賭場上有一句話叫『莊家永遠是贏家』（The house always wins）嗎？我認為在金融領域和澳洲經濟環境下，「房屋」（house）永遠是贏家。」

施羅德指出，澳洲花在房屋的支出過多，生產力投資「遠遠不足」，認為澳洲需要認真討論資本配置，因為相較於經濟規模，澳洲房屋財富嚴重膨脹。施羅德強調，除非大家都認真想改變現況，否則一切都不會改變。

施羅德說：「大家是否真心希望房屋占GDP比率下降？大家是否樂見這種情況，因為我們寧願賺取資本、以及把財富轉化成可投資和能創造工作機會的事物？」

AustralianSuper管理逾370萬名澳洲人財富，資產管理規模超過4,100億美元。

美國 房價 退休金

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