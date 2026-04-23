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伊朗戰爭打亂貿易 印度棉紗重鎮對大陸出貨逆勢暴增

中央社／ 阿默達巴德23日綜合外電報導

中東戰爭引發供應鏈和燃料中斷，對印度許多工廠造成重創，但棉紗生產業者如Fiotex Cotspin卻因中國客戶的空前需求而提高產量。西印古茶拉底邦對中國棉紗出貨成長4倍。

路透社報導，印度是僅次於中國的全球第2大棉花生產國，但中國約15%的原棉、20%的棉紗需仰賴進口才能夠滿足需求。

印度貿易商表示，中東戰爭打亂貿易路線，其他國家對中國棉花供應減少，使得印度成為受到青睞而且鄰近的採購地點。

國內棉花供給吃緊加上來自美國巴西貨運延遲，使得中國對進口棉紗的需求急劇升高。

與此同時，印度盧比今年兌人民幣貶值約7%，使得中國買家進口印度棉紗的成本更低。

古茶拉底邦（Gujarat）的Fiotex紡紗廠董事總經理巴特爾（Ripple Patel）表示，近數月來他的外銷訂單量成長40%，工廠產能利用率也從原本的9成提升到百分之百。

巴特爾告訴路透社：「就獲利而言，出口更具優勢，因此我們提高出口比例…目前訂單已經排到6月。」

中國紡織工業聯合會對於來自印度進口增加一事拒絕評論。

印度許多製造重鎮因商用燃氣短缺及塑膠、工業零件等投入成本上漲而受到衝擊。不過業界主管指出，紡紗廠大多仰賴電網或太陽能發電，因此沒有受到燃料中斷影響。

古茶拉底邦工商總會紡織委員會聯席主席夏哈（Rahul Shah）表示，自從去年11月以來，每月約有1500個載有3萬公噸棉紗的貨櫃從印度運往中國，遠高於先前每月約300個貨櫃的平均水準。

戰爭對聚酯供應的影響提升棉花的吸引力，盧比貶值又進一步推升出貨量。夏哈指出，古茶拉底邦為數眾多紡紗廠4、5月將會繼續保持類似出口規模，以把握中國需求激增的商機。

美國 巴西 供應鏈

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