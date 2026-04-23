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AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著人工智慧（AI）快速發展，全球半導體產業結構正出現明顯變化，其中「記憶體晶片」成為最大受益者之一。 示意圖／AI生成
隨著人工智慧（AI）快速發展，全球半導體產業結構正出現明顯變化，其中「記憶體晶片」成為最大受益者之一。 示意圖／AI生成

隨著人工智慧（AI）快速發展，全球半導體產業結構正出現明顯變化，其中「記憶體晶片」成為最大受益者之一。根據外媒整理的市場數據，在AI資料中心建設與伺服器需求帶動下，全球記憶體晶片製造商的市值大幅上升，目前全球上市的DRAM與NAND記憶體製造商中，以三星電子市值近9000億美元居全球第一，其後依序為SK海力士美光科技，形成全球記憶體產業最強「三強格局」。

根據外媒「視覺資本」（Visual Capitalist）榜單統計，從市值排名來看，三星電子以約8970億美元穩居全球最大記憶體製造商，遠高於競爭對手。排名第二的SK海力士市值約4980億美元，而美光科技則以4810億美元緊追在後。第二梯隊則包括晟碟（Sandisk）約1410億美元與鎧俠（Kioxia）約1070億美元。

值得注意的是，台灣在這份榜單中共有四家企業入列，分別為南亞科（220億美元）、華邦電（130億美元）、旺宏（90億美元）以及力積電（70億美元），數量居各國之冠，雖然市值與前三大巨頭仍有明顯差距，但台廠在利基型記憶體、車用電子與工業應用市場具備高度競爭力，長期扮演供應鏈關鍵角色。

報導分析，記憶體股價在2025年出現大幅上漲，主要原因是供給端控制產能、需求端則受到AI伺服器需求激增推動，形成供需緊縮的市場環境，進而推升價格與企業估值。其中，南亞科股價一年內暴漲約560%、晟碟上漲559%、鎧俠也上升536%；而SK海力士、美光與華邦電同樣出現顯著漲幅。

進入2026年後，記憶體族群股價仍持續上揚，截至4月中旬，三星股價已上漲約80%、SK海力士上漲73%、美光也有約59%的漲幅，顯示投資市場對AI帶動的記憶體需求仍高度看好。

從技術角度來看，記憶體晶片主要分為DRAM與NAND兩大類型。DRAM屬於短期工作記憶體，負責暫時儲存電腦或應用程式即時運算所需的資料，一旦斷電資料即消失；NAND則屬於長期儲存記憶體，常見於SSD與手機儲存裝置，可在斷電後仍保留資料。

報導指出，隨著AI模型規模持續擴大，資料中心需要更高容量與更高速的記憶體來支援運算，因此高效能DRAM與NAND的重要性日益提升，AI資料中心建設與雲端運算需求，將成為影響全球記憶體產業景氣的新關鍵因素。

公司名稱市值 (十億美元)國家/地區記憶體類型
三星 (Samsung)897.3🇰🇷 南韓皆有 (DRAM + NAND)
SK 海力士 (SK Hynix)498.4🇰🇷 南韓皆有 (DRAM + NAND)
美光 (Micron)481.0🇺🇸 美國皆有 (DRAM + NAND)
晟碟 (Sandisk)140.6🇺🇸 美國NAND
鎧俠 (Kioxia)106.8🇯🇵 日本NAND
南亞科 (Nanya)22.1🇹🇼 台灣DRAM
華邦電 (Winbond)13.4🇹🇼 台灣皆有 (DRAM + NAND)
旺宏 (Macronix)8.6🇹🇼 台灣NAND
力積電 (PSMC)7.3🇹🇼 台灣DRAM

三星電子 SK海力士 美光 晶片 記憶體 半導體 南亞科 華邦電 旺宏 力積電

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