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目標相當宏大 OpenAI擬在2030年算力增至30GW

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
OpenAI擬在2030年前將算力大幅提高至30百萬瓩（GW）。路透
OpenAI擬在2030年前將算力大幅提高至30百萬瓩（GW）。路透

OpenAI訂下雄心勃勃的計畫，擬在2030年前將算力大幅提高至30百萬瓩（GW），但不確定半導體業供給能否趕上。

OpenAI 22日在X平台表示：「2025年1月我們承諾要打造10GW算力，其中8GW以上已確定。現在我們計劃在2030年達到30GW算力。這是隨著智慧系統的需求迅速成長，所造就的里程碑」。

OpenAI開發出ChatGPT，該公司在2025年AI算力為1.9GW，30GW相當於算力提高接近15倍，目標相當宏大。相形之下，亞馬遜和Anthropic均說，要在今年底前讓6GW算力上線。

OpenAI申請專利要打造客製化AI晶片，可能是擴張算力計畫的一部分，問題是AI晶片的關鍵零件高頻寬記憶體（HBM），陷入嚴重的供給短缺。

另外，OpenAI持續燒錢，該公司積極推動今年底前首次公開發行股票（IPO），根據最新一輪籌資前與投資人分享的機密財務文件，2028年OpenAI AI研究算力支出預估將達到1,210億美元。這意味即使營收幾乎比前一年倍增，2028年OpenAI預料仍將燒掉850億美元，若成功掛牌，幾乎是上市企業史上最高虧損。

亞馬遜 OpenAI

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