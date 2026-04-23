貨幣貶值衝擊 貝森特：波灣、亞洲多個盟邦已向美國請求換匯額度

美國財政部長貝森特周三（22日）表示，許多波斯灣和部分亞洲盟邦已向美國提出換匯額度（swap line）的請求；這類安排可用於支持以美元計價的海外放款。

貝森特在參議院撥款委員會小組委員會答詢說：「我們的許多波灣盟友已請求換匯額度安排。其他許多國家也提出了請求，包括我們的一些亞洲盟友。」美國總統川普21日已表示，美國考慮與阿拉伯聯合大公國建立換匯安排。

伊朗戰爭導致波灣的能源流動中斷，並對全球經濟與金融體系帶來壓力，中東地區部分美國盟友更成為伊朗報復的目標，亞洲部分國家則面臨貨幣貶值衝擊。

傳統而言，換匯額度是由各國央行設立，允許一國在需要時動用另一國的貨幣，以解決流動性需求。美國聯準會（Fed）目前與歐洲央行（ECB）、日本銀行（央行）等央行維持換匯機制。貝森特去年曾以財政部資金，提供美元給阿根廷，協助當地親美政府在選舉前穩定本國貨幣匯率。

樂見擴大外匯互換網

貝森特說：「無論是由Fed或財政部提供的換匯額度，都是為維持美元資金的市場秩序，防止美國資產遭失序拋售。」

除了阿聯，他未具體說明還有哪些國家已新提出換匯安排。但他早去年就構想過擴大換匯網絡，強化美元的全球主導地位。

美元3月仍主導國際貿易

一項評估銀行間外匯市場活動的指標，顯示中東衝突正在鞏固美元主導全球交易的地位。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）彙整的最新資料顯示，美元在3月跨國交易的占比升至創紀錄的51.1%，高於2月的49.2%，也是2023年以來最高。美國和以色列2月底對伊朗動武後，引發國際油價3月飆漲及美元需求。

貝森特去年7月接受彭博資訊訪問時，已強調「鞏固美元霸權」是他擔任財長的重要目標之一，「我的目標之一，是在中東創建一個龐大的美元融資市場」，「財政部能像Fed一樣從事換匯額度－我認為你將會看到我們與一整批Fed尚未建立換匯額度的國家合作。」

阿聯、沙烏地阿拉伯等富裕波灣國家的貨幣匯率多緊釘美元，與美國貨幣體系緊密連結，且這些國家的石油交易多以美元計價。貝森特去年說，「我們希望維持這種掛鉤，而且顯然他們持有大量美元」。

韓元、印尼盾承受壓力

至於亞洲，貝森特並未說明哪些盟國提出換匯請求。南韓曾在全球金融海嘯後推動建立永久的央行換匯網，但當時的Fed主席柏南克反對把換匯機制擴大為「永久服務」。南韓現在擔心韓元匯率過於疲軟，也面臨與川普政府3,500億美元投資協議的籌資壓力。

活躍發行美元計價債券的印尼，印尼盾也遭遇沉重貶值壓力，推升印尼償還海外借款的成本。印尼央行已加強干預匯市，並提高印尼盾債券的收益率，以吸引外資並穩定匯率。