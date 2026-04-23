企業導入AI代理門檻高？Google推一站式開發平台

「AI代理」成為矽谷科技巨頭當今的核心戰場。Google今天發布為企業實現AI代理所打造的開發平台，提供超過200款前沿模型。美國、歐洲多家大型企業已用它建置公司AI代理系統。企業工作方式已然改變。

拉斯維加斯現場，3萬5000人湧入Google雲端技術大會。今年，話題圍繞代理。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）透過錄影宣告，如今，企業之間的對話從「我們能建立一個代理人嗎？」演變為「我們該如何管理成千上萬個代理人？」

回應問題，皮查伊發布Google所打造的開發平台Gemini Enterprise Agent Platform，將之比喻為「代理式企業」的「任務控制中心」，讓企業建立、擴充、治理自家AI代理。

● Google一站式開發 推動「代理式企業」

去年，在同一會議上，Google即以部分篇幅講述幾款加速代理應用的工具；今年，公司直接推出企業級平台，整合各項功能，提供一站式開發環境，擴大布局。

平台提供超過200個模型，Google最新宣布增加支援Anthropic的Claude Opus 4.7。

Google的挑戰之一是如何能讓更多、更廣泛的企業採用，部署AI代理。

雲端應用AI產品副總裁坎塔克（Darshan Kantak）會後接受中央社訪問時指出，Google的目標除了大型企業，要朝向讓「任何規模、任何產業」的企業都更容易部署。

坎塔克表示，電信業、金融業、零售業、公部門是目前部署AI代理的主要4大產業。

● Google談AI代理效果取決於企業是否明確設定目標

在台灣，AI代理也是進行式；根據市場研究暨分析機構國際數據資訊（IDC），今年是代理式AI落地應用元年，將進入代理經濟時代。代理人將具備「數位員工」能力。坎塔克說，Google從美國、歐洲市場出發，逐步向亞洲拓展，工具將支援更多語言。

AI代理持續改變企業工作方式，坎塔克強調Google的方案「並非要取代人類」。

以服務業舉例，等待接通客服時間有時可能長達1小時，導入AI後可大幅縮短。另外，當產品出現問題，客服需求若瞬間暴增，企業一時間無法補足人力，AI代理這時可應對需求。

他指出，「前提是企業必須清楚定義所希望達成的目標，將其納入AI系統的設計之中」。Google的一項重要角色就是要協助完成這個過程。