快訊

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

板橋車站上方大樓傳全棟停電！金管會也遭殃 台電吐原因

聽新聞
0:00 / 0:00

企業導入AI代理門檻高？Google推一站式開發平台

中央社／ 拉斯維加斯22日專電
Google今天發布為企業實現AI代理所打造的開發平台，提供超過200款前沿模型。(中央社)
Google今天發布為企業實現AI代理所打造的開發平台，提供超過200款前沿模型。(中央社)

「AI代理」成為矽谷科技巨頭當今的核心戰場。Google今天發布為企業實現AI代理所打造的開發平台，提供超過200款前沿模型。美國歐洲多家大型企業已用它建置公司AI代理系統。企業工作方式已然改變。

拉斯維加斯現場，3萬5000人湧入Google雲端技術大會。今年，話題圍繞代理。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）透過錄影宣告，如今，企業之間的對話從「我們能建立一個代理人嗎？」演變為「我們該如何管理成千上萬個代理人？」

回應問題，皮查伊發布Google所打造的開發平台Gemini Enterprise Agent Platform，將之比喻為「代理式企業」的「任務控制中心」，讓企業建立、擴充、治理自家AI代理。

● Google一站式開發 推動「代理式企業」

去年，在同一會議上，Google即以部分篇幅講述幾款加速代理應用的工具；今年，公司直接推出企業級平台，整合各項功能，提供一站式開發環境，擴大布局。

平台提供超過200個模型，Google最新宣布增加支援Anthropic的Claude Opus 4.7。

Google的挑戰之一是如何能讓更多、更廣泛的企業採用，部署AI代理。

雲端應用AI產品副總裁坎塔克（Darshan Kantak）會後接受中央社訪問時指出，Google的目標除了大型企業，要朝向讓「任何規模、任何產業」的企業都更容易部署。

坎塔克表示，電信業、金融業、零售業、公部門是目前部署AI代理的主要4大產業。

● Google談AI代理效果取決於企業是否明確設定目標

在台灣，AI代理也是進行式；根據市場研究暨分析機構國際數據資訊（IDC），今年是代理式AI落地應用元年，將進入代理經濟時代。代理人將具備「數位員工」能力。坎塔克說，Google從美國、歐洲市場出發，逐步向亞洲拓展，工具將支援更多語言。

AI代理持續改變企業工作方式，坎塔克強調Google的方案「並非要取代人類」。

以服務業舉例，等待接通客服時間有時可能長達1小時，導入AI後可大幅縮短。另外，當產品出現問題，客服需求若瞬間暴增，企業一時間無法補足人力，AI代理這時可應對需求。

他指出，「前提是企業必須清楚定義所希望達成的目標，將其納入AI系統的設計之中」。Google的一項重要角色就是要協助完成這個過程。

Google 美國 歐洲

延伸閱讀

Google 強打代理式創新

Google Cloud Next 26大會登場 第八代TPU首創推理、訓練雙規格

相關新聞

最大的挑戰之一！路透曝SpaceX擬自研發並製造GPU晶片

路透報導，馬斯克的太空公司SpaceX或許正準備迎接晶片產業中最大的挑戰之一，計劃要自研並且製造驅動人工智慧（AI）的關鍵硬體：繪圖處理器（GPU）。

買房穩贏不輸？這國房市庫存規模高達GDP 4.6倍 專家示警

房市是澳洲經濟一大支柱，房屋庫存價值估計達到國內生產毛額4.6倍，遠高於美國的不到兩倍。澳洲最大退休金基金AustralianSuper執行長施羅德（Paul Schroder）表示，澳洲整個經濟懷抱能藉由不斷推高房價來持續創造財富的「迷思」，澳洲必須重新評估對不動產的過度依賴。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

目標相當宏大 OpenAI擬在2030年算力增至30GW

OpenAI訂下雄心勃勃的計畫，擬在2030年前將算力大幅提高至30百萬瓩（GW），但不確定半導體業供給能否趕上。

貨幣貶值衝擊 貝森特：波灣、亞洲多個盟邦已向美國請求換匯額度

美國財政部長貝森特周三（22日）表示，許多波斯灣和部分亞洲盟邦已向美國提出換匯額度（swap line）的請求；這類安排可用於支持以美元計價的海外放款。

微軟未來3年投資澳洲180億美元 看好AI需求攀升

科技巨擘微軟（Microsoft）今天表示，未來3年將在澳洲投資180億美元，以提高運算與人工智慧（AI）實力，看好澳洲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。