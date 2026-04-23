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微軟未來3年投資澳洲180億美元 看好AI需求攀升

中央社／ 雪梨23日綜合外電報導
科技巨擘微軟（Microsoft）今天表示，未來3年將在澳洲投資180億美元，以提高運算與人工智慧（AI）實力，看好澳洲AI需求攀升。（路透）
科技巨擘微軟（Microsoft）今天表示，未來3年將在澳洲投資180億美元，以提高運算與人工智慧（AI）實力，看好澳洲AI需求攀升。（路透）

科技巨擘微軟（Microsoft）今天表示，未來3年將在澳洲投資180億美元，以提高運算與人工智慧（AI）實力，看好澳洲AI需求攀升。

根據法新社與路透社報導，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，這是微軟有史以來在澳洲最大投資金額。微軟過去在2023年投資30億美元在澳洲打造資料中心。

這項投資將用來升級超級電腦，以處理推動人工智慧（AI）發展的大量數據。微軟目前正與澳洲政府合作，以強化其網路安全能力。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，這項長期投資將強化國家實力，鞏固網路安全並為勞工與企業創造契機。

澳洲擁有豐富的再生能源潛力與廣大土地，正積極將自己形塑為AI資料中心的理想落腳點。除了微軟，AI新創公司Anthropic本月也透露正評估在澳洲投資資料中心的可能性。

微軟表示，這項投資目的在擴大微軟Azure AI超級運算與雲端基礎設施、強化資安，並在澳洲全境推廣AI技能培訓。

微軟執行長納德拉指出：「澳洲擁有巨大的機會，能將AI轉化為實質的經濟成長與社會效益。」

澳洲 微軟 艾班尼斯

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