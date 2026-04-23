半導體帶動南韓第1季GDP成長1.7% 近5年半最高

韓國銀行今天表示，韓國第1季實質國內生產毛額（GDP）季增率為1.7%，為2020年第3季以來近5年6個月最高，即使面臨中東戰事帶來的不穩定性，在半導體出口帶動下仍呈現成長。

根據韓聯社今天報導，韓國銀行表示，今年第1季實質GDP季增率1.7%，接近2月預測值0.9%的2倍。季度成長率自去年第1季-0.2%、第2季0.7%、第3季1.3%逐步改善後，第4季再度-0.2%；今年則出現反彈。

報導指出，雖然2月底美國與以色列對伊朗發動空襲引發中東戰爭，但因為出口支撐，對第1季影響有限。韓國銀行經濟統計第2局長李東元（音譯）表示，民間消費成為支撐成長的主力，加上以半導體為中心的出口強勁，以及擴充產能的投資，帶動整體經濟成長。

李東元提及，「戰爭爆發後，以半導體為主的出口仍維持強勢，雖然4月消費者信心轉弱，但從上週信用卡使用情況來看，民間消費尚未受到明顯影響。」從各部門來看，民間消費因服飾等商品增加而成長0.5%，政府消費則以物資支出為主增加0.1%。

其中投資成長顯著，建設投資在建築與土木工程同步增加下成長2.8%，設備投資因機械與運輸設備增加而大幅上升4.8%。出口以半導體等IT產品為主，大幅成長5.1%，為自2020年第3季（14.6%）以來最大增幅；不過進口也因機械設備與汽車而增加3.0%。

李東元表示，「以半導體製造業來看，成長貢獻約為55%，略高於一半。」對於未來展望，他則指出，中東戰爭確實使負面影響擴大，但隨著半導體出口維持強勢，加上政府政策效果預計自第2季開始顯現，最終將取決於正負面因素的強度與作用。