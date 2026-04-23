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碳稅暫緩、碳權先行 馬來西亞頒國家碳市場政策

中央社／ 吉隆坡23日綜合外電報導

馬來西亞政府發布國家碳市場政策，盼在規範碳交易活動的同時，幫助國家向低碳經濟轉型。

「自由今日大馬」（FMT）報導，天然資源及環境永續部部長庫魯普（Arthur Joseph Kurup）表示，相關政策將涵蓋「自願性碳市場」與「強制性碳市場」，目標是讓馬來西亞成為國際碳交易中具公信力的參與者。

他在21日出席「2026年氣候變遷與永續發展會議」（Climate Change and Sustainability Conference 2026）致詞時說：「為支撐這些系統，我們正加強碳市場架構與相關生態體系，確保每一噸減排或交易的碳權都具備誠信與透明度。」

這項國家碳市場政策是馬來西亞去年9月通過的「國家氣候變遷政策2.0」的一環。

庫魯普說：「我們希望這項政策能使與氣候有關的整個產業生態系完整與互補，並促進公家、民間部門的積極參與。」

庫魯普也提到聯邦政府與各州間的協調至關重要，並指出沙巴（Sabah）與砂拉越（Sarawak）州已分別推出各自的碳權政策。他重申，政府將成立一個特別聯合委員會，以簡化並協調各行政區間的政策規範。

對於外界關注的「碳稅」議題，庫魯普表示，考量當前的經濟與地緣政治環境，原訂最快將於今年推行的碳稅將不會如期上路，繼續評估。

他強調政府會優先建立功能完備的「碳權信用系統」，之後才考慮引進碳稅，以確保產業不會受到不公。

碳權（carbon credit）市場一般概分為強制性與自願性碳市場兩種。前者由政府出面，採碳排總量管制，對排放大戶的列管企業設免費排放額（allowance），超過額度者就需另向其他企業買額度，企業或實體努力減碳，就可把用不到的配額賣給其他企業。

自願性碳市場則透過企業或機構申請並執行減碳專案（例如造林、節能等）從中所得出的績分（也可稱碳信用額），拿到碳市場販售，買主企業或機構可以購買碳信用額度來抵消自身排放。自願性碳市場主要是供強制性市場的補充機制。

馬來西亞 氣候變遷 碳權

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