台灣為新加坡最大貿易夥伴 駐星代表：半導體互補

新加坡金管局預期AI帶動科技景氣、半導體產業處於擴張階段。駐新加坡代表童振源今天告訴中央社，台灣去年成為新加坡最大貿易夥伴，對新加坡出口中約85%為半導體相關產品，新加坡對台出口亦有約80%屬半導體領域，為高度分工互補戰略合作。

新加坡金融管理局（MAS）發布「宏觀經濟評估」指出，受人工智慧（AI）帶動的全球資訊科技景氣升溫週期，預計將持續至今年，主因需求成長超過產能供給，半導體產業目前仍處於擴張階段，晶片銷售持續成長，在全球AI發展利多帶動下，預料將支撐新加坡的貿易相關產業。

童振源今天告訴中央社記者，近年來，台灣與新加坡經貿關係持續升溫，並由多項關鍵數據充分反映，其中今年的成長幅度尤為突出。2026年第一季，台灣對新加坡出口達176.4億美元，年增84.9%，自新加坡進口45.9億美元，年增59.5%。

童振源指出，過去5年台灣對新加坡投資金額長期占對東南亞投資比重近6成，凸顯新加坡作為台商布局東南亞的核心樞紐地位。尤其新加坡對台投資波動更為顯著，2023年投資金額一度達22億美元高點，2024至2025年回落至3至5億美元區間，但2026年第一季大幅躍升至43億9500萬美元，占台灣吸收外資比重達72.2%，創歷史新高。

美光新加坡子公司（MICRON SEMICONDUCTORASIA PTE. LTD）以約43億3000萬美元對台貨幣債權轉作股權投資，童振源表示，此一跳升主要凸顯台星在半導體產業鏈上的資本連結與產業整合正持續深化。

他進一步表示，台灣已於去年首次成為新加坡最大貿易夥伴與進口來源；同時，台灣對新加坡出口中約85%為半導體相關產品，新加坡對台出口亦有約80%屬半導體領域，顯示雙邊經貿關係以半導體產業為核心，形成高度分工且互補的戰略合作格局。