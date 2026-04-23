《黑鏡》現實版？印度工廠「頭戴攝影機」產線動作全錄下 網憂AI奪職前奏

印度近日流傳多段工廠工作影片，只見員工頭上綁著小型攝影機，在產線上進行縫紉與布料加工，引發外界熱議。不少網友擔心，這些第一人稱視角畫面，可能被企業拿來訓練人工智慧（AI）系統，進一步加速自動化，甚至影響人類工作機會。

根據《India Today》報導，影片中工人坐在生產線前專心作業，頭上的攝影機則同步記錄他們看到的畫面與操作過程。雖然目前無法證實影片拍攝地點，也無法確認實際用途，但相關畫面在社群平台瘋傳後，引發大量討論。

部分網友推測，這類影片可能成為AI訓練素材。由於鏡頭能完整記錄工人的視角、手部動作與操作流程，對機器學習而言，是相當有價值的資料來源。企業若透過這些影像訓練機器人，未來或許能讓機器模仿人類完成複雜作業。

也因此，有人開始擔憂，工人是否清楚自己被拍攝的原因，以及這些資料未來會被如何使用。若技術成熟後，機器取代相同職位，是否等於勞工在不知情下協助打造自己的替代者，也成為爭議焦點。

另有一派看法認為，自動化本就是產業發展趨勢，從過去到現在，各行各業都持續導入新技術。與其抗拒變化，勞工更需要提升技能，學習與科技共存。

報導也提到，全球企業早已積極推動自動化。例如亞馬遜（Amazon）近年持續在倉儲導入機器人系統，負責分類、包裝與搬運等重複性工作。外媒曾指出，亞馬遜內部目標是讓約75％的營運流程走向自動化。