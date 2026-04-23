印尼通過家事勞工保護法 專家籲訂更明確執行細節

印尼國會21日在象徵推動女權的「卡蒂妮節」通過家事勞工保護法，全印尼約500萬名從業者獲得正式「勞工」身分，結束長達22年的立法長跑；但印尼專家憂針對違規雇主罰則不清，呼籲政府訂立更明確執行細節。

根據印尼媒體「點滴網」（Detik）報導，家事勞工保護法最早於2004年提出，過去常因雇主反彈及「視傭如親」的傳統觀念阻礙而遭擱置；隨著民眾團體長達22年的推動，加上總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）展現強大政治意願，並於去年勞動節公開承諾保障弱勢勞工，最終促使法案於21日正式通過，將家事從業者納入國家保障體系。

新法實施後，全印尼約500萬名從業者獲得正式「勞工」身分，且明定最低僱傭年齡為18歲。勞工依法享有依協議領取薪資與開齋節獎金、享有社會醫療與勞工保險、具備人性化工作時間與休假，以及獲得健康飲食、符合基本人權與尊重的住宿等保障。

此外，法案嚴禁仲介機構以任何理由扣除勞工薪資、非法扣押身分證件原件或阻礙通訊；雇主有義務向當地鄰里長申報勞工資訊，發生糾紛須優先透過鄰里長進行諮商與共識協調，打破家宅封閉性，降低勞工面臨受虐與剝削的風險。

印尼國會副議長達斯可（Sufmi Dasco Ahmad）指出，法案通過是獻給全印尼女性的「卡蒂妮日禮物」，象徵國家終於給予長年被忽視、卻支撐起無數家庭的勞動者尊嚴與保障。

卡蒂妮（Raden Adjeng Kartini）為印尼著名的民族英雄，生於1879年4月21日，致力於爭取女性受教權及社會地位的願景，印尼民眾每年於其生日舉行慶祝活動。

不過，針對家事勞工保護法執行細節的模糊，「羅盤報」（Kompas）今天報導，勞動專家丁保羅（Timboel Siregar）向媒體表示，新法將薪資與休假等核心權益歸於「雙方協議」，在議價能力不對等的環境下，勞工恐難爭取優質待遇。

丁保羅指出，法案雖規定可投保社保，卻未對違規雇主設定明確罰則，呼籲政府應在後續施行細則中訂定最低勞動標準，避免這份「遲來的正義」因法律流於形式而無法落實。