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美商務部長：未獲北京許可 輝達H200晶片尚未售大陸企業

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國商務部長盧特尼克。（路透）
美國商務部長盧特尼克。（路透）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）22日表示，輝達（Nvidia）強大的H200人工智能晶片尚未售給中國企業，原因是這些企業在獲得中國政府的許可方面面臨困難。

路透22日報導，今年1月，川普政府正式批准輝達H200晶片向中國銷售，但附加了一些條件。報導引述消息人士稱，由於中美雙方在銷售條款上存在分歧，晶片交付一直受阻。此前，華盛頓對華強硬派對上述批准決定表示強烈憂慮，擔心北京藉此大幅提升軍事技術實力。

H200為輝達目前性能第2高的AI晶片，主要應用於大型語言模型的訓練與推理運算，技術水平領先中國主流AI晶片約1-2個代際。

盧特尼克在參議院聽證會上被問到H200晶片對中銷售問題時表示，「中國政府至今尚未允許他們（企業）購買這些晶片，因為他們正試圖將投資集中在本國產業」，他補充說，「我們目前還沒有向他們出售晶片。」

報導指，盧特尼克在發言中淡化他在更廣泛的對中國問題上扮演的角色，稱美國與中國之間「非常複雜」的貿易關係，是由川普總統，以及包括財長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在內的團隊主導，「我專注在世界其他地區」。

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