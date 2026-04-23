美國因應中東戰爭對金融衝擊 貨幣互換成關鍵機制

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天指出，多個波斯灣地區與亞洲盟友已向美國提出建立貨幣互換機制（currencyswap line）的請求，以因應中東戰爭帶來的能源衝擊及連鎖影響。

路透社報導，貝森特向美國聯邦參議員表示，總統川普昨天提到正考慮一項與阿拉伯聯合大公國之間的貨幣互換提議，將同時有利於美國與阿聯。

貝森特未具體說明提出請求的國家，但他在參議院撥款委員會小組委員會的預算聽證上表示，在伊朗戰爭引發的市場動盪下，這類機制有助於穩定金融市場。

他說：「無論是由聯準會（Fed）或財政部提供的貨幣互換機制，目的都是為維持美元融資市場的秩序，並防止美國資產出現無序地拋售。因此，這項互換安排將讓阿聯與美國受益。如我所說，部分亞洲盟友在內的多個國家也已提出類似請求。」

美國財政部去年10月曾向阿根廷提供200億美元的貨幣互換，以在動盪的選舉期間穩定披索，並強化總統米雷伊（Javier Milei）所屬政黨的地位。

這項互換機制由財政部2190億美元匯率穩定基金（Exchange Stabilization Fund）支持，為阿根廷央行提供美元安全網，用以支撐披索匯價避免選前貶值，目前阿根廷已完成償還。

貝森特還表示，在多個高度依賴荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）石油輸運、且面臨短缺風險的國家請求下，他已將制裁俄羅斯海運石油的寬免延長30天。相關請求是在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（WB）上週春季會議期間提出。

此舉推翻他上週表示不會延長即將到期豁免的說法。另一項允許各國購買滯留海上伊朗石油的豁免，已於4月19日到期。

對於外界估計伊朗因制裁寬免獲利超過140億美元的說法，貝森特稱為「神話」，但未提出替代數據。

他說，兩項豁免措施使財政部能將約2.5億桶儲存在油輪中的石油釋出市場，有助壓低油價。

貝森特表示：「如果沒有這些制裁寬免措施，油價可能已漲至150美元。」