快訊

羽田機場一周兩度遇系統故障 國際線改人工辦理登機手續

賴總統出訪受阻…柯文哲酸「搞不好他很高興」 符合升高對立戰略

專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

聽新聞
0:00 / 0:00

BBC：中國挺過川普關稅衝擊 美伊戰爭添新考驗

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

中國經濟雖曾挺過美國總統川普關稅衝擊，但隨著中東戰火延燒，航道受阻與能源成本上升，正重創中國高度依賴出口的工業，種種因素迫使北京在尋求技術轉型之際，也急於結束戰事。

英國廣播公司（BBC）報導，在中國最大的製造業重鎮之一的偏僻街道裡，氣氛顯得有些凝重。工人們在一棵樹下抽著菸，他們面前的店面貼滿了工廠臨時工的招聘廣告。

他們似乎感到絕望，掙扎著賺錢寄回家。工人們正在因應中國製造業的巨大轉變，也就是從廉價的大規模生產商品，轉向自動化的先進科技。

而這一切，甚至在美國、以色列伊朗的戰爭撼動全球經濟前就已發生。

中國經濟在去年遭遇川普關稅衝擊時，已在應對成長放緩與失業問題。儘管如此，中國經濟仍展現韌性，靠著提振出口，使國內生產毛額（GDP）成長約5%，但底層的不滿情緒持續醞釀。而現在，中東的衝突正開始帶來新的衝擊，對工廠訂單、成本和就業造成壓力。

在工業重鎮廣東佛山，工人們眼前最好的機會，是用鮮紅色字體貼出的招聘廣告：幾週的塑膠模具製作，或組裝手機零件，時薪18到20元人民幣（約新台幣83到92元）。

一位來自農村省份的工人說：「我打算去別的地方找工作。」他們大多數都已年過40，對於又一次的不確定性感到沮喪。

這也是北京呼籲結束戰爭的原因之一。

中國擁有令人稱羨的石油儲備，且在再生能源與電動車領域取得領先，使國家免於受到燃料危機最嚴重的衝擊。但即使展現出穩定的實力，戰爭正扼殺著關鍵航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這對嚴重依賴出口且遲緩的中國經濟來說，正造成更多痛苦。

開車不遠處，在中國進出口商品交易會（又稱廣州交易會）的巨大展廳裡，製造商們正歡迎來自世界各地的買家。人形機器人揮手歌唱，國際訪客則忙著自拍留念。

這是北京領導階層希望世界看到的中國，也就是一個展望未來、建構新科技的國家，而北京的競爭對手美國，卻深陷中東的戰爭泥淖。

展場上，人們大排長龍，試戴號稱能翻譯外語的人工智慧（AI）眼鏡，以及能幫助爬山的機器腿。當然也有許多日常小玩意，從能在幾秒內清除污漬的吸塵器，到濃縮咖啡機和捲髮器。

貿易商表示，這些產品的一個共通點是，它們的價格正在上漲，原因之一是它們是由塑膠製成，而製造過程需要使用石油。

但買家仍然絡繹不絕，因為企業仍在努力為市場服務。而這場戰爭也凸顯了在燃料短缺後，中國在一個關鍵領域的優勢：電動車。

根據中國乘用車市場資訊聯席會的數據，光是在3月份，中國製造商就出口了35萬輛電動車，比2月增長30%，比去年3月更是暴增140%。

電動車也是中國對中東的最大出口貨品之一，但貿易商劉小姐發現，如今要將貨物運送給客戶變得十分困難。

她說：「去年我們90%的車都銷往中東，但今年因為戰爭，我們幾乎停止了與他們的生意…有些車還在中國的港口等待。」

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）的于潔表示，雖然戰爭將強化北京持續推動的自力更生，但在這種情況下，中國並非真正的贏家。

她指出：「諷刺的是，一個衰落的美國是中國曾希望看到的。但這是中國想要的美國嗎？中國可能更偏好一個更好預測、對北京來說或許更容易管理的美國。」

然而，于潔補充表示，接下來仍需取得平衡，因為北京也「不想惹惱川普」。她認為預定於5月舉行的川習會將緩和中國對戰爭的反應。

「北京盼竭盡所能，確保這場會晤能夠順利舉行。」

以色列 美國 北京 川普 關稅 伊朗

延伸閱讀

全球損失至少10億桶油 一文看美伊戰爭對全球經濟影響

分析：伊朗戰事加劇美國與世界疏離

北京戰略收縮／道義不敵利益 陸助伊朗有難題

北京戰略收縮／中東變局 北京優先維護中美關係

相關新聞

美商務部長：未獲北京許可 輝達H200晶片尚未售大陸企業

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）22日表示，輝達（Nvidia）強大的H200人工智能晶片尚未售給中國企業，原因是這些企業在獲得中國政府的許可方面面臨困難。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

波音CEO：川普是促成中國大宗飛機訂單的關鍵人物

美國飛機製造商波音公司的首席執行官歐特柏格（Kelly Ortberg）22日說，正指望川普政府幫助公司爭取一筆期待已久的中國大訂單。他還補充說，波音已與中國航空公司達成「一個不錯的解決方案」，解決它們對獲取關鍵備件的擔憂。

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內第一大錯誤」 最自豪一產品

蘋果公司執行長庫克透露，2012年在iPhone上推出地圖應用程式Apple Maps，是他擔任執行長後「第一個真正重大的錯誤」。

Grok寫程式、出報表不如對手 馬斯克擬砸600億美元扭轉局面

馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI，過去幾個月來一直想說服企業使用xAI的聊天機器人Grok，來加快撰寫程式（coding）的速度，然而，自家員工有時都不太願意用Grok幫忙寫程式。

以債養債 軟銀傳洽談以OpenAI持股抵押借款100億美元

彭博引述知情人士報導，軟銀集團（SoftBank）正尋求以現持有的美國人工智慧（AI）龍頭OpenAI股份作為抵押、金額達100億美元的貸款。軟銀為拓展AI領域正不斷舉債。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。