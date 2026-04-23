BBC：中國挺過川普關稅衝擊 美伊戰爭添新考驗

中國經濟雖曾挺過美國總統川普的關稅衝擊，但隨著中東戰火延燒，航道受阻與能源成本上升，正重創中國高度依賴出口的工業，種種因素迫使北京在尋求技術轉型之際，也急於結束戰事。

英國廣播公司（BBC）報導，在中國最大的製造業重鎮之一的偏僻街道裡，氣氛顯得有些凝重。工人們在一棵樹下抽著菸，他們面前的店面貼滿了工廠臨時工的招聘廣告。

他們似乎感到絕望，掙扎著賺錢寄回家。工人們正在因應中國製造業的巨大轉變，也就是從廉價的大規模生產商品，轉向自動化的先進科技。

而這一切，甚至在美國、以色列與伊朗的戰爭撼動全球經濟前就已發生。

中國經濟在去年遭遇川普關稅衝擊時，已在應對成長放緩與失業問題。儘管如此，中國經濟仍展現韌性，靠著提振出口，使國內生產毛額（GDP）成長約5%，但底層的不滿情緒持續醞釀。而現在，中東的衝突正開始帶來新的衝擊，對工廠訂單、成本和就業造成壓力。

在工業重鎮廣東佛山，工人們眼前最好的機會，是用鮮紅色字體貼出的招聘廣告：幾週的塑膠模具製作，或組裝手機零件，時薪18到20元人民幣（約新台幣83到92元）。

一位來自農村省份的工人說：「我打算去別的地方找工作。」他們大多數都已年過40，對於又一次的不確定性感到沮喪。

這也是北京呼籲結束戰爭的原因之一。

中國擁有令人稱羨的石油儲備，且在再生能源與電動車領域取得領先，使國家免於受到燃料危機最嚴重的衝擊。但即使展現出穩定的實力，戰爭正扼殺著關鍵航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這對嚴重依賴出口且遲緩的中國經濟來說，正造成更多痛苦。

開車不遠處，在中國進出口商品交易會（又稱廣州交易會）的巨大展廳裡，製造商們正歡迎來自世界各地的買家。人形機器人揮手歌唱，國際訪客則忙著自拍留念。

這是北京領導階層希望世界看到的中國，也就是一個展望未來、建構新科技的國家，而北京的競爭對手美國，卻深陷中東的戰爭泥淖。

展場上，人們大排長龍，試戴號稱能翻譯外語的人工智慧（AI）眼鏡，以及能幫助爬山的機器腿。當然也有許多日常小玩意，從能在幾秒內清除污漬的吸塵器，到濃縮咖啡機和捲髮器。

貿易商表示，這些產品的一個共通點是，它們的價格正在上漲，原因之一是它們是由塑膠製成，而製造過程需要使用石油。

但買家仍然絡繹不絕，因為企業仍在努力為市場服務。而這場戰爭也凸顯了在燃料短缺後，中國在一個關鍵領域的優勢：電動車。

根據中國乘用車市場資訊聯席會的數據，光是在3月份，中國製造商就出口了35萬輛電動車，比2月增長30%，比去年3月更是暴增140%。

電動車也是中國對中東的最大出口貨品之一，但貿易商劉小姐發現，如今要將貨物運送給客戶變得十分困難。

她說：「去年我們90%的車都銷往中東，但今年因為戰爭，我們幾乎停止了與他們的生意…有些車還在中國的港口等待。」

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）的于潔表示，雖然戰爭將強化北京持續推動的自力更生，但在這種情況下，中國並非真正的贏家。

她指出：「諷刺的是，一個衰落的美國是中國曾希望看到的。但這是中國想要的美國嗎？中國可能更偏好一個更好預測、對北京來說或許更容易管理的美國。」

然而，于潔補充表示，接下來仍需取得平衡，因為北京也「不想惹惱川普」。她認為預定於5月舉行的川習會將緩和中國對戰爭的反應。

「北京盼竭盡所能，確保這場會晤能夠順利舉行。」