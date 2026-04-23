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Grok寫程式、出報表不如對手 馬斯克擬砸600億美元扭轉局面

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克的xAI開發的聊天機器人Grok，現在AI競賽輸給對手。 路透
馬斯克的xAI開發的聊天機器人Grok，現在AI競賽輸給對手。 路透

馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI，過去幾個月來一直想說服企業使用xAI的聊天機器人Grok，來加快撰寫程式（coding）的速度，然而，自家員工有時都不太願意用Grok幫忙寫程式。

要求匿名的知情人士向彭博新聞透露，由於Grok在技術工作上的表現不如競爭對手，一些SpaceX工程師放慢採用Grok的腳步，在xAI內部，也有部分員工用Anthropic的Claude等其他AI工具來撰寫程式，而不是用Grok。

AI程式工具，可簡化程式撰寫與除錯流程，已成為xAI競爭對手的重要收入來源。自己的員工都對採用Grok感到猶豫，顯示Grok還需要時間在市場建立信譽，目前完全談不上是頂尖表現者。

馬斯克為追趕對手，做出可能是迄今最大膽的押注之一——決定由SpaceX在今年稍晚以600億美元收購AI程式新創Cursor，或是支付100億美元以推進雙方合作。xAI今年稍早已併入SpaceX。

SpaceX說，此項昂貴合作旨在打造「全球最佳的程式撰寫與知識工作AI」。

知情人士指出，一些xAI高階主管已要求員工加強開發類似Claude的產品，讓xAI的AI模型不僅能撰寫程式，也能製作簡報與試算表。馬斯克本人也承認，xAI在程式協作這個領域表現「落後」，他在一波裁員與幾乎流失整個創始團隊人員之後，承諾對xAI進行全面改革、提升競爭力。

馬斯克上個月曾在X平台發文說：「xAI在創立的第一輪時間內，沒有好好建構。現在正要從基礎重新打造。」

公司目前已在積極招募工程與訓練領域的人才，包括3月延攬兩名來自Cursor的資深員工。同時，也任命尼寇斯（Michael Nicolls）為xAI總裁，尼寇斯原為星鏈（Starlink）高階主管。

然而，頻繁的裁員與招募讓內部人員感到困惑，有人說，xAI經常改變在程式與其他專案的策略方向。

基於母公司SpaceX預定6月股票上市，據悉xAI已要求員工要在該時間點之前，證明xAI能實質提升營收。xAI行銷團隊近來因而加緊努力向政府機關、華爾街金融公司等企業用戶推銷Grok，不過目標客群擔心Grok在撰寫程式、建立金融模型方面的能力不足，推廣受阻。

以金融領域為例，多數華爾街銀行與資產管理公司使用自家開發的AI模型，或已採用Anthropic工具，xAI更難說服他們轉換系統。

彭博 馬斯克

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