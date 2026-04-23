快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

以債養債 軟銀傳洽談以OpenAI持股抵押借款100億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
軟銀創辦人孫正義大舉投資 ChatGPT 開發商 OpenAI，軟銀債務也不斷升高。路透
軟銀創辦人孫正義大舉投資 ChatGPT 開發商 OpenAI，軟銀債務也不斷升高。路透

彭博引述知情人士報導，軟銀集團（SoftBank）正尋求以現持有的美國人工智慧（AI）龍頭OpenAI股份作為抵押、金額達100億美元的貸款。軟銀為拓展AI領域正不斷舉債。

知情人士透露，這筆為期兩年的保證金貸款（margin loan），可讓軟銀選擇將借款期限再延長一年。所謂保證金貸款，讓企業利用股票等資產做為抵押品來借貸。

軟銀創辦人孫正義大舉投資 ChatGPT 開發商 OpenAI，軟銀債務也不斷升高。軟銀先前已投入超過 300 億美元，近日又承諾對這家美國公司加碼投資 300 億美元。上個月，軟銀簽署了一份 400 億美元的貸款合約，這是該公司歷來最大規模的美元貸款案，部分資金便用於最近的後續投資。

今年 3 月，標普將軟銀的信用展望從「穩定」下調至「負面」，理由是投資 OpenAI 的風險可能會損及這家日本公司的流動性及其資產的信用品質。

近日有跡象顯示，只要價格合適，債權人仍願意提供資金給軟銀，支持這家日本集團對OpenAI 的投資。

軟銀上周透過多種債券交易籌得36億美元，部分所得將專門用於償還並投資 OpenAI相關的過渡貸款。這次發債包含一部分 10 年期美元債券，其票面利率高達 8.5%，創下該公司發債的最高紀錄。

知情人士說，軟銀目前正在尋求的保證金貸款，協商中的最初利率可能比基準的擔保隔夜融資利率（SOFR）高出約 425 個基點；按最新的 SOFR 水準計算，利率約為 7.88%。

軟銀對保證金貸款並不陌生。截至 11 月，軟銀以安謀（Arm）股份做為抵押的保證金貸款規模已擴大至200 億美元。

此外，軟銀還持有 T-Mobile US、英特爾（Intel）以及字節跳動（ByteDance）等價值數十億美元的持股，必要時可減持這些股份以鞏固財務狀況。

軟銀 美國 股票 彭博 ChatGPT

延伸閱讀

國際小學堂／美學貸族壓力大 移居國外躲債

相關新聞

英特爾迎大利多！馬斯克：將採14A製程 另投資30億美元蓋研究型晶圓廠

特斯拉執行長馬斯克周三（22日）表示，該公司計劃投入約30億美元，在德州興建一座研究型晶圓廠，將是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段。他還透露，未來的晶片製造計劃採用英特爾最先進的14A製程技術，這項消息帶動英特爾股價盤後勁揚逾3%。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內第一大錯誤」 最自豪一產品

蘋果公司執行長庫克透露，2012年在iPhone上推出地圖應用程式Apple Maps，是他擔任執行長後「第一個真正重大的錯誤」。

Grok寫程式、出報表不如對手 馬斯克擬砸600億美元扭轉局面

馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI，過去幾個月來一直想說服企業使用xAI的聊天機器人Grok，來加快撰寫程式（coding）的速度，然而，自家員工有時都不太願意用Grok幫忙寫程式。

以債養債 軟銀傳洽談以OpenAI持股抵押借款100億美元

彭博引述知情人士報導，軟銀集團（SoftBank）正尋求以現持有的美國人工智慧（AI）龍頭OpenAI股份作為抵押、金額達100億美元的貸款。軟銀為拓展AI領域正不斷舉債。

國際油價續漲！布蘭特攀抵102美元 美伊繼續在荷莫茲海峽博弈

國際油價今天（23日）連續第四天上漲，因為美國與伊朗在未能舉行新一輪和平談判後，雙方仍陷入爭奪荷莫茲海峽控制權的博弈，試圖透過限制該水道的通行來爭取談判籌碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。