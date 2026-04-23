國際油價續漲！布蘭特攀抵102美元 美伊繼續在荷莫茲海峽博弈

國際油價今天（23日）連續第四天上漲，因為美國與伊朗在未能舉行新一輪和平談判後，雙方仍陷入爭奪荷莫茲海峽控制權的博弈，試圖透過限制該水道的通行來爭取談判籌碼。

布蘭特原油6月期貨價格在過去三個交易日大漲近13%後，目前盤中上漲0.17%，徘徊在每桶約102美元附近。儘管今天盤初一度大漲4.2%，但隨後因未經證實的伊朗爆炸消息迅速回落。

西德州中級原油6月期貨盤中漲0.4%，報每桶93.33美元。

美國總統川普表示，4月7日達成的停火將維持，美國正等待伊朗提交新的和平提案。他並沒有為停火設定明確的期限。但伊朗方面表示，近期沒有參與談判的計畫。美國副總統范斯原計劃周二飛往巴基斯坦首都重啟磋商，但隨後明確得知伊朗不會派出代表團。

白宮新聞秘書李維特對記者表示，川普「尚未設定接收伊朗提案的明確期限」。

美國繼續對進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖，以提高對伊朗施壓。自本月稍早美國實施海上封鎖以來，美軍已扣押並登檢多艘船隻，並迫使數十艘船折返。伊朗外長阿拉奇稱此舉違反停火協議。

美伊在其他關鍵議題仍僵持不下，包括伊朗的核能力以及以色列入侵黎巴嫩的問題。伊朗總統裴澤斯基安發文表示，伊朗願意會談，但「封鎖和威脅是外交面臨的主要障礙」。

與此同時，伊朗方面也幾乎對所有國際船隻關閉荷莫茲海峽。周三，伊朗砲艇在海峽內向商船開火。

川普延長停火，代表他從此前威脅在周三最後期限前若無法達成協議就恢復轟炸伊朗的立場上作出讓步。一旦這一威脅付諸實施，可能重燃這場已造成數千人死亡、並推動能源價格飆升的戰爭。

BOK Financial Securities交易資深副總裁基斯勒表示：「緊張局勢仍然很高，美伊在協議上陷入僵局。在任何一方讓步之前，油價最可能的走勢仍是上行。」他補充說：「只要海峽沒有石油流通，價格就會持續上漲。」

另一方面，交易人士也關注美國能源資訊局（EIA）周三公布的原油庫存數據，顯示所有主要成品油類別庫存均下降。為彌補中東供應中斷，全球市場轉向依賴美國供應，需求增加使美國石油與燃料出口創下新高。

ING Groep NV商品策略主管Warren Patterson表示：「和平談判缺乏進展，意味著市場對問題解決的期待將逐漸消退，價格將愈來愈反映供應中斷的現實。」他補充說：「近期油價高度受到新聞標題驅動，但如果這些只是消息面，市場最終會逐漸對其麻木。」