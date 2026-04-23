快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

日經指數首度升破6萬點 韓國KOSPI創歷史新高

中央社／ 東京23日綜合外電報導

由於科技股吸引買盤，日本日經指數今天早盤首度突破6萬點大關，同時韓國股市KOSPI指數也創下新高。

法新社報導，日經指數開盤不久後攀升至60013.98點，隨後稍有回落；韓國股市基準股價指數KOSPI開盤也創下6535點歷史新高。

華爾街隔夜的漲勢激勵投資人進場，不過日經指數持續攀升也加劇市場對過熱可能性的擔憂。

券商摩乃科斯證券公司（Monex）表示，預期東京股市早盤將維持熱絡。摩乃科斯指出：「日本股市預計將追隨美股趨勢，在開盤時出現買盤增加的情況。」

不過，市場也在關注美國伊朗之間的談判。此前伊朗矢言，只要美國海軍封鎖仍然存在，儘管停火期限延長，將不會重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），國際油價今天也大漲4%。

格林威治時間0時25分左右，美國基準原油西德州中級原油（West Texas Intermediate, WTI）上漲4.06%，每桶報96.73美元。國際基準布倫特北海原油（BrentNorth Sea）上揚3.62%，每桶報105.63美元。兩者隨後數分鐘內皆有所回落。

日經 美國 伊朗 日本 美股 韓國

相關新聞

英特爾迎大利多！馬斯克：將採14A製程 另投資30億美元蓋研究型晶圓廠

特斯拉執行長馬斯克周三（22日）表示，該公司計劃投入約30億美元，在德州興建一座研究型晶圓廠，將是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段。他還透露，未來的晶片製造計劃採用英特爾最先進的14A製程技術，這項消息帶動英特爾股價盤後勁揚逾3%。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內第一大錯誤」 最自豪一產品

蘋果公司執行長庫克透露，2012年在iPhone上推出地圖應用程式Apple Maps，是他擔任執行長後「第一個真正重大的錯誤」。

Grok寫程式、出報表不如對手 馬斯克擬砸600億美元扭轉局面

馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI，過去幾個月來一直想說服企業使用xAI的聊天機器人Grok，來加快撰寫程式（coding）的速度，然而，自家員工有時都不太願意用Grok幫忙寫程式。

以債養債 軟銀傳洽談以OpenAI持股抵押借款100億美元

彭博引述知情人士報導，軟銀集團（SoftBank）正尋求以現持有的美國人工智慧（AI）龍頭OpenAI股份作為抵押、金額達100億美元的貸款。軟銀為拓展AI領域正不斷舉債。

國際油價續漲！布蘭特攀抵102美元 美伊繼續在荷莫茲海峽博弈

國際油價今天（23日）連續第四天上漲，因為美國與伊朗在未能舉行新一輪和平談判後，雙方仍陷入爭奪荷莫茲海峽控制權的博弈，試圖透過限制該水道的通行來爭取談判籌碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。