日經指數首度升破6萬點 韓國KOSPI創歷史新高

由於科技股吸引買盤，日本日經指數今天早盤首度突破6萬點大關，同時韓國股市KOSPI指數也創下新高。

法新社報導，日經指數開盤不久後攀升至60013.98點，隨後稍有回落；韓國股市基準股價指數KOSPI開盤也創下6535點歷史新高。

華爾街隔夜的漲勢激勵投資人進場，不過日經指數持續攀升也加劇市場對過熱可能性的擔憂。

券商摩乃科斯證券公司（Monex）表示，預期東京股市早盤將維持熱絡。摩乃科斯指出：「日本股市預計將追隨美股趨勢，在開盤時出現買盤增加的情況。」

不過，市場也在關注美國與伊朗之間的談判。此前伊朗矢言，只要美國海軍封鎖仍然存在，儘管停火期限延長，將不會重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），國際油價今天也大漲4%。

格林威治時間0時25分左右，美國基準原油西德州中級原油（West Texas Intermediate, WTI）上漲4.06%，每桶報96.73美元。國際基準布倫特北海原油（BrentNorth Sea）上揚3.62%，每桶報105.63美元。兩者隨後數分鐘內皆有所回落。