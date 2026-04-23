SK海力士財報／記憶體價格飆 上季獲利創新高 是去年同期五倍

SK海力士今（23）日公布財報，上季獲利是去年同期的五倍，可見全球人工智慧（AI）發展帶動記憶體價格上漲的猛烈程度。SK海力士重申，今年將「顯著」提高資本支出，因應快速增加的需求。

AI支出熱潮嘉惠包括SK海力士在內的記憶體製造商，也正在重塑記憶體產業。投資人爭辯AI是否將引發需求的「超級循環」，讓SK海力士和競爭對手們擺脫長達數十年的景氣周期起落。公司到目前為止的營運表現，持續優於預期。

SK海力士說，記憶體與存儲晶片的價格將持續維持有利水準。上季（1到3月）營業利益飆升至37.61兆韓元（254億美元），創下歷史新高，優於分析師平均預估的35.7兆韓元；營收年增近兩倍，達52.58兆韓元。

韓國里昂證券研究主管Sanjeev Rana指出，由於客戶記憶體庫存偏低以及能夠增加的供給有限，「未來幾個季度的強勁獲利成長將持續」，他並預測SK海力士今年資本支出將增加45%，「需求非常龐大，各家公司正想方設法擴充產能」。

臉書母公司Meta Platforms、亞馬遜（Amazon）等超大型雲端服務供應商，正投入數千億美元於AI硬體，帶動SK海力士的獲利成長。公司研發生產的高頻寬記憶體（HBM）目前在市場居於領先地位。HBM搭配輝達（Nvidia）加速器用於AI模型的訓練和運作，是不可或缺的零件。

SK海力士回應市場需求，今年1月就曾表示，2026年的資本支出將較2025年的30.2兆韓元顯著增加。公司上個月宣布將斥資約80億美元，向晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML） 採購最先進的極紫外光（EUV）微影設備。

市場研究機構DRAMeXchange的資料顯示，8Gb DDR4電腦記憶體的基準合約價格，已連續11個月上漲，上月達到約13美元。此一穩定上升趨勢提升了SK海力士核心業務的利潤率。另外，NAND快閃記憶體價格上升，也有助益。

根據Mirae Asset Securities估算，第1季DRAM平均售價較前一季上漲60.8%，NAND則上升55.3%。隨著資料中心投資增加，企業級固態硬碟（SSD）需求也大幅攀升。

SK海力士的競爭對手三星電子，已計劃今年要投入超過110兆韓元，用於晶片產能擴充與研發，創下歷史新高，三星的目標是要在AI半導體領域取得領先地位。

SK海力士股價今年繼續上漲約90%，2025年已翻漲至超過三倍，表現超越三星。不過，三星似乎在下一代HBM記憶體HBM4領域逐漸領先，率先實現HBM4晶片商業出貨，並已在輝達的GTC大會上展示再下一代的HBM4E技術。