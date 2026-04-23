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AI 需求引爆！南韓Q1經濟按季成長1.7%創四年新高 出口動能緊追台灣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓央行表示，經濟成長主要受到出口較上季成長 5.1% 的帶動，其中以用於人工智慧（AI）基礎建設「半導體在內的 IT 零組件」出貨居首。路透
南韓央行表示，經濟成長主要受到出口較上季成長 5.1% 的帶動，其中以用於人工智慧（AI）基礎建設「半導體在內的 IT 零組件」出貨居首。路透

受惠於全球對人工智慧（AI）技術的需求，南韓第1季經濟較上季成長 1.7%，創下2020 年第3季以來最大幅度成長。

南韓央行周三公布國內生產毛額（GDP）的數據遠優於彭博調查原估的中位數 0.9%，甚至超越最樂觀的預測。相較去年同期，南韓第1季經濟成長 3.6%。

新榮證券固定收益策略師 Cho Yong-gu 說：「原本就有優於預期的可能性，結果比預期強勁得多。在半導體周期的支撐下，淨出口表現強勁，類似我們在台灣看到的情況。」

在南韓央行發布強勁的 GDP 前不到半小時，SK 海力士公布上季獲利成長四倍，歸功於記憶體晶片價格飆漲。台灣經濟表現尤有過之 ，本周公布的外銷訂單創下 16 年來最大成長。

荷莫茲海峽形同關閉，推升南韓的進口成本。韓元走弱更放大壓力，引發通膨可能在未來幾個月內加速的疑慮。韓元是第1季亞洲表現最差的貨幣，對美元匯率跌幅超過 5%。

南韓央行表示，經濟成長主要受到出口較上季成長 5.1% 的帶動，其中以用於人工智慧（AI）基礎建設「半導體在內的 IT 零組件」出貨居首，而進口則因機械、設備和汽車的增加而成長 3%。

據彭博經濟研究估計，第1季晶片出貨較去年同期飆漲 139.1%，增速是去年第4季的三倍有餘，每月整體出貨幅更出現2021 年以來僅見盛況。

私人消費成長由上季的 0.3% 增加至 0.5%，政府支出則放緩至 0.1%。營建投資和設備投資則分別攀升 2.8% 和 4.8%。

南韓 韓元 央行 彭博 AI 半導體

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