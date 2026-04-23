快訊

中國高德地圖掌握台灣紅綠燈倒數「零誤差」！運作原理靠它 數發部擬禁用

MLB／鄧愷威牛棚轉先發？太空人總管：確實有在討論

台北凹陷區是它？松山高中旁老電梯公寓免百萬 網：5年後不一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾迎大利多！馬斯克：將採14A製程 另投資30億美元蓋研究型晶圓廠

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克周三（22日）表示，該公司計劃投入約30億美元，在德州興建一座研究型晶圓廠，將是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段。路透
特斯拉執行長馬斯克周三（22日）表示，該公司計劃投入約30億美元，在德州興建一座研究型晶圓廠，將是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段。路透

特斯拉執行長馬斯克周三（22日）表示，該公司計劃投入約30億美元，在德州興建一座研究型晶圓廠，將是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段。他還透露，未來的晶片製造計劃採用英特爾最先進的14A製程技術，這項消息帶動英特爾股價盤後勁揚逾3%。

這座研究型晶圓廠將設在特斯拉現有的德州超級工廠（Giga Texas）園區內。馬斯克在財報會議中指出，這座廠每月僅能生產數千片晶圓，但主要用途是做為新技術與製程的測試平台。

馬斯克說，他旗下火箭公司SpaceX將主導更大規模的巨型晶圓廠計畫Terafab初期階段。同時，英特爾（Intel）已簽約提供支援，將貢獻晶片設計、製造與封裝方面的專業能力。

馬斯克說：「目前我們的規劃是，特斯拉負責研究型晶圓廠，SpaceX負責大規模Terafab的初步階段，至於後續部分仍需進一步規劃。」

Terafab是馬斯克進軍先進晶片製造領域的一項雄心計畫，將由特斯拉、SpaceX以及他的人工智慧公司xAI團隊共同推動。馬斯克說過，Terafab的目標是確保馬斯克旗下企業所需的晶片供應，因為台積電、三星電子等晶圓代工業者未來可能無法完全滿足需求。

在財報會議中，當被問及英特爾的參與細節時，馬斯克表示，他計劃採用英特爾最先進的14A製程技術。這消息帶動英特爾股價在周三盤後勁揚約3%，報每股67.32美元。目前，尚未有客戶採用14A製程。

不過，馬斯克並未明確說明是要使用英特爾現有的工廠，還是授權其製程技術。

馬斯克表示：「我們計劃使用英特爾的14A製程，這是一項最先進但尚未完全成熟的技術。不過，等到Terafab規模擴大時，14A應該已經相當成熟、可以正式投入量產，因此看起來是正確的選擇。」

特斯拉這筆約30億美元投入興建研究型晶片工廠的預算，大約只相當於晶片產業大型企業建造最先進晶圓廠成本的十分之一。例如，像艾司摩爾（ASML）這類半導體製造設備供應商的一台設備，價格就可能高達數億美元。

過去，一些半導體製造商會建立所謂的「試產線」，這類較小規模的設施用於測試新設計與技術，確保能進入量產。這種方式成本較低，但無法建立具經濟規模的大量生產。

馬斯克補充說：「任何跨公司合作都必須經過SpaceX與特斯拉董事會的批准，而且須進行利益衝突的審查。」

台積電 英特爾 馬斯克 特斯拉 SpaceX 德州 財報

相關新聞

英特爾迎大利多！馬斯克：將採14A製程 另投資30億美元蓋研究型晶圓廠

特斯拉執行長馬斯克周三（22日）表示，該公司計劃投入約30億美元，在德州興建一座研究型晶圓廠，將是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段。他還透露，未來的晶片製造計劃採用英特爾最先進的14A製程技術，這項消息帶動英特爾股價盤後勁揚逾3%。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

國際油價續漲！布蘭特攀抵102美元 美伊繼續在荷莫茲海峽博弈

國際油價今天（23日）連續第四天上漲，因為美國與伊朗在未能舉行新一輪和平談判後，雙方仍陷入爭奪荷莫茲海峽控制權的博弈，試圖透過限制該水道的通行來爭取談判籌碼。

SK海力士財報／記憶體價格飆 上季獲利創新高 是去年同期五倍

SK海力士今（23）日公布財報，上季獲利是去年同期的五倍，可見全球人工智慧（AI）發展帶動記憶體價格上漲的猛烈程度。SK海力士重申，今年將「顯著」提高資本支出，因應快速增加的需求。

AI 需求引爆！南韓Q1經濟按季成長1.7%創四年新高 出口動能緊追台灣

受惠於全球對人工智慧（AI）技術的需求，南韓第1季經濟較上季成長 1.7%，創下2020 年第3季以來最大幅度成長。

德儀財報／本季財測意外強勁 受惠資料中心需求 股價盤後飆逾10%

德州儀器（Texas Instruments）受益於資料中心與工業設備支出的大幅成長，周三（22日）意外給出強勁的本季財測，股價在盤後飆升超過10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。