英特爾迎大利多！馬斯克：將採14A製程 另投資30億美元蓋研究型晶圓廠

特斯拉執行長馬斯克周三（22日）表示，該公司計劃投入約30億美元，在德州興建一座研究型晶圓廠，將是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段。他還透露，未來的晶片製造計劃採用英特爾最先進的14A製程技術，這項消息帶動英特爾股價盤後勁揚逾3%。

這座研究型晶圓廠將設在特斯拉現有的德州超級工廠（Giga Texas）園區內。馬斯克在財報會議中指出，這座廠每月僅能生產數千片晶圓，但主要用途是做為新技術與製程的測試平台。

馬斯克說，他旗下火箭公司SpaceX將主導更大規模的巨型晶圓廠計畫Terafab初期階段。同時，英特爾（Intel）已簽約提供支援，將貢獻晶片設計、製造與封裝方面的專業能力。

馬斯克說：「目前我們的規劃是，特斯拉負責研究型晶圓廠，SpaceX負責大規模Terafab的初步階段，至於後續部分仍需進一步規劃。」

Terafab是馬斯克進軍先進晶片製造領域的一項雄心計畫，將由特斯拉、SpaceX以及他的人工智慧公司xAI團隊共同推動。馬斯克說過，Terafab的目標是確保馬斯克旗下企業所需的晶片供應，因為台積電、三星電子等晶圓代工業者未來可能無法完全滿足需求。

在財報會議中，當被問及英特爾的參與細節時，馬斯克表示，他計劃採用英特爾最先進的14A製程技術。這消息帶動英特爾股價在周三盤後勁揚約3%，報每股67.32美元。目前，尚未有客戶採用14A製程。

不過，馬斯克並未明確說明是要使用英特爾現有的工廠，還是授權其製程技術。

馬斯克表示：「我們計劃使用英特爾的14A製程，這是一項最先進但尚未完全成熟的技術。不過，等到Terafab規模擴大時，14A應該已經相當成熟、可以正式投入量產，因此看起來是正確的選擇。」

特斯拉這筆約30億美元投入興建研究型晶片工廠的預算，大約只相當於晶片產業大型企業建造最先進晶圓廠成本的十分之一。例如，像艾司摩爾（ASML）這類半導體製造設備供應商的一台設備，價格就可能高達數億美元。

過去，一些半導體製造商會建立所謂的「試產線」，這類較小規模的設施用於測試新設計與技術，確保能進入量產。這種方式成本較低，但無法建立具經濟規模的大量生產。

馬斯克補充說：「任何跨公司合作都必須經過SpaceX與特斯拉董事會的批准，而且須進行利益衝突的審查。」