全球遠離化石燃料會議登場 巴西倡議成焦點

「第一屆國際遠離化石燃料轉型會議」將從24日起在哥倫比亞聖馬塔舉行，約60國代表齊聚討論能源轉型。巴西去年於亞馬遜舉行的COP30提出「能源轉型路線圖」倡議，獲得80國支持，雖未納入正式文件，但已成為本次會議討論的核心。

這場由哥倫比亞與荷蘭共同推動的會議，並非聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）正式談判的一部分，而是作為補充平台，聚焦3大議題：克服經濟依賴、調整能源供需，以及推動國際合作與氣候外交。會中預計成立跨國科學小組，並舉行「人民大會」，最後在28至29日召開領袖峰會。

新聞網站UOL報導指出，巴西在會議中扮演重要角色。去年於亞馬遜首度舉行的COP30會議上，巴西提出「能源轉型路線圖」倡議，它的核心目標是為全球逐步淘汰化石燃料、推動再生能源並減少森林砍伐，提供一套具體的行動藍圖。

這份政治倡議已獲得80國支持，雖未能納入正式文件，但已成為本次會議討論的核心。巴西政府目前正彙整各界意見，預計在今年11月的COP31提交完整方案。澳洲、加拿大、墨西哥、挪威及歐盟等主要能源出口國已表態支持，但美國、中國與印度則不參與。

環保團體世界自然基金會（WWF）呼籲各國展現「強而有力的政治訊號」，停止新化石燃料開發、逐步取消補貼，並確保轉型過程公平有序。綠色和平則警告，亞馬遜河口石油開採計畫恐造成不可逆的生態衝擊。

此外，波斯灣戰事導致全球約2成石油與天然氣供應受阻，油價飆升至每桶100美元，為會議增添緊迫性。巴西媒體環球新聞網（O Globo）引述專家分析指出，能源安全與氣候行動必須同步考量，而巴西憑藉在再生能源與生質燃料的進展，具備引領南方國家轉型的潛力。

分析指出，遠離化石燃料轉型會議被視為全球能源轉型的關鍵節點，既是對COP28「逐步淘汰化石燃料」共識的延續，也為COP31鋪路。各方期待，巴西能在此發揮橋樑作用，推動多邊合作，將承諾化為具體行動。