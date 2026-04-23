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德儀財報／本季財測意外強勁 受惠資料中心需求 股價盤後飆逾10%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
德州儀器（Texas Instruments）本季財測優於市場預期。 美聯社
德州儀器（Texas Instruments）本季財測優於市場預期。 美聯社

德州儀器（Texas Instruments）受益於資料中心與工業設備支出的大幅成長，周三（22日）意外給出強勁的本季財測，股價在盤後飆升超過10%。

德儀表示，本季營收預估將落在50億至54億美元之間，Bloomberg彙整分析師的平均預估為48.5億美元。每股盈餘預估介於1.77美元至2.05美元，亦高於分析師所估的1.57美元。

執行長伊蘭（Haviv Ilan）在財報說明會議中對分析師說，工業零件需求的回溫已遍及所有地區與市場。雖然公司營收仍低於過去高峰，但這激發了成長能夠持續的樂觀看法。他強調：「仍有很大的成長空間。我在工業領域的各個部門都看到了這一點。」

這波業績反彈，是在2023與2024年長期銷售低迷之後。伊蘭表示，在「長時間的冬眠期之後」，整體復甦如今終於展開。

在AI推動的資料中心支出熱潮中，德儀正拿下更大一部分商機。另一個利多是，德儀正在減少新建工廠的支出，讓以便釋出更多自由現金流，未來有機會回饋投資人。

財報公布後，德儀股價在盤後交易一度勁揚超過11%。正常交易時段收漲1.36%，報236.31美元。截至周三收盤，德儀股價今年以來已累計上漲36%。

德儀雖未生產用於AI電腦的高階處理器，但其晶片對於資料中心中的電力管理及其他關鍵功能不可或缺。資料中心業務目前每年貢獻超過10億美元營收，2025年成長超過60%，上季成長率更達90%。

德儀是全球最大類比晶片與嵌入式處理器製造商。作為業界歷史最悠久的晶片製造商，以德儀擁有數以萬計產品與客戶的地位，公司財報一向被視為整體經濟的重要指標。

上季德儀營收年增19%，達到48.3億美元，每股盈餘1.68美元，均優於市場預期。分析師估計的平均值是，營收45.2億美元、每股盈餘1.38美元。

上季公司將新廠房與設備上的支出壓低至6.76億美元，低於去年同期的11億美元。今年全年的資本支出計畫，仍維持在20億至30億美元之間。

在擴產策略上，德儀逆勢而行，未將生產外包給其他廠商，而是以加強製造掌控力為目標，並透過更先進的生產設備，要更有效把握未來需求帶來的商機。德儀同時也致力於生產更多能與中國大陸競爭對手抗衡的晶片產品。

不過，德儀這些策略的代價是，可用於買回庫藏股以及發放股利的資金減少，而這原本是德儀吸引投資人的重要因素之一。

德儀 營收

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