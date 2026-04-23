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北美技術論壇釋利多 台積電ADR大漲5.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三大漲5.3%，收在387.44美元，較台北交易溢價19%。

台積電（2330）今天在2026年北美技術論壇表示，為節省開支，2029 年底之前不會在晶片生產中部署艾司摩爾（ASML）最先進的微影設備。張曉強也宣布，台積電最先進的A13晶片將於2029年投入生產。

美國股市周三在大型科技股和晶片股強力噴發下，無畏地緣政治陰影，標普500指數和那斯達克綜合指數均創下歷史新高。費城半導體指數連續 16 個交易日上漲，寫下自 1994 年數據有紀錄以來最長連漲奇蹟。

費城半導體指數大漲 2.7%，寫下16 連紅紀錄，且連10日創新高，4 月可望創 2000 年來最大單月漲幅。道瓊工業指數漲 340.65 點，漲幅 0.7%，收在 49,490.03 點。標普 500 指數上漲 73.89 點，漲幅 1.1%，收在歷史新高 7,137.90 點。那斯達克綜合指數上漲 397.60 點，漲幅 1.6%，也收在歷史新高24,657.57 點。

台灣加權股價指數周三上漲273.36.31點，漲幅0.7%，收在37,878.47點。台積電（2330）上漲平盤收在2,050元。

個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,439.94 +5.26% 2,050.00 19.02%

日月光 ASX US 471.53 +1.18% 465.00 1.40%

聯電 UMC US 80.04 +3.08% 78.60 1.84%

中華電 CHT US 135.87 +0.12% 136.50 -0.46%

美國 台北 ASML

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