特斯拉財報／上季獲利超標！預告續燒錢 今年資本支出大增至250億美元

特斯拉周三（22日）公布上季財報，第1季現金流驚喜轉正，然而預期今年資本支出超過250億美元，較原先預估大幅上調50億美元，消息拖累特斯拉股價在盤後由紅翻黑。

執行長馬斯克在財報會議中對分析師表示：「未來我們將大幅提高投資，因此你應該會看到資本支出顯著增加。」他說，這些支出「對於未來收入大幅成長是合理的」，並提到頂尖科技公司普遍都有龐大的資本支出計畫。

大幅提高資本支出 預估現金流年底前轉負

特斯拉財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）將公司今年的資本支出預測上調至250億美元，遠高於去年的90億美元。今年1月，特斯拉曾預告2026年的支出將超過200億美元。

特斯拉目前正進行該公司歷來最耗資的押注，馬斯克已將公司重心轉向開發由AI驅動的自駕計程車與人形機器人，而特斯拉1.45兆美元的市值很大程度上取決於這一願景。

塔尼亞表示，特斯拉在年底前將出現自由現金流轉負的情況。在第1季，特斯拉出現14.4億美元的正自由現金流，而根據LSEG彙編的數據，市場原本預期為燒錢14.3億美元。他表示：「我們正處於一個非常大的資本投資階段，現在才剛開始，將持續數年。」

特斯拉股價在盤後公布第1季財報後一度上漲多達4%，但在高層主管談話後，盤後股價翻黑，一度跌1%，報美股382美元。

上季獲利超預期 看好本季電動車需求回升

回顧今年第1季，特斯拉獲利超出華爾街預期，調整後每股盈餘0.41美元，高於彭博彙整分析師平均預估的0.34美元。這已是特斯拉連續第二季獲利超出預期，反映在艱難的全球環境中仍能控制成本。

上季營收雖成長16%，達223.9億美元，但略低於市場預期的226.4億美元。其中，汽車業務營收也年增16%，從去年同期的140億美元增至162億美元，不計碳權銷售的毛利率為19.2%，比去年每一季都高。該公司表示，毛利率的提升是因平均售價上漲，且原料成本降低帶動每輛車的平均生產成本降低。

特斯拉在財報中確認，計劃推出Model Y SUV和Model 3轎車的「更經濟實惠的配置版本」。

特斯拉第1季交車量為2022年中以來第二差，全球銷量為35.8萬輛，僅優於去年同期，當時特斯拉暫停Model Y生產，並因馬斯克的政治活動引發廣泛反彈。不過特斯拉表示，其電動車需求正在全球回升，亞洲與南美部分地區對其車輛的需求持續成長，同時北美及歐洲-中東地區的需求也回升。塔尼亞說，隨著油價上漲，公司觀察到客戶興趣增加，「從訂單積壓來看，我們的交車量較前一季略有成長」。

Zacks投資研究公司分析師羅科在報告中表示，這份財報「證實儘管傳統電動車業務已不再快速成長，但仍足夠穩定，能為特斯拉在機器人與自動駕駛技術上的大規模投資提供資金。」

特斯拉表示，仍按計畫推動包括Cybercab、Tesla Semi以及升級版Megapack等重要產品的生產。

特斯拉能源與儲能部門第1季營收為24億美元，較去年同期下滑12%。雖未說明該部門成長放緩原因，但塔尼亞表示「能源儲存業務本質上具有波動性」。特斯拉仍預期今年能源部署量將高於2025年。

第2季展開人形機器人Optimus工廠的準備工作

關於人形機器人Optimus計畫，特斯拉周三表示：「我們首座大型Optimus工廠的準備工作將很快於第2季開始」，並計畫讓「第一代生產線」每年生產100萬台機器人。該公司1月宣布，將停止生產Model S和 Model X車款，並把位於加州佛利蒙的工廠轉為生產Optimus。

特斯拉也重申自駕計程車業務Robotaxi的計畫，表示今年上半年將擴展至鳳凰城、邁阿密、奧蘭多、坦帕與拉斯維加斯，但未提供該業務的營收細節、車隊規模，或完全無安全監控員的車輛數量。

在財報會議中，馬斯克表示，配備Hardware 3電腦的較舊款特斯拉車輛，將無法使用公司即將推出的「無監督版」全自動駕駛（FSD）系統。該系統旨在讓車輛能夠實現無人駕駛，或在沒有人類主動監控的情況下安全運作。