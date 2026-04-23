費半16連紅寫下史上最長連漲奇蹟 川普延長停火助標普那指再登新高

美國股市周三在大型科技股和晶片股強力噴發下，無畏地緣政治陰影，標普500指數和那斯達克綜合指數均創下歷史新高。費城半導體指數連續 16 個交易日上漲，寫下自 1994 年數據有紀錄以來最長連漲奇蹟。

費城半導體指數大漲 2.7%，寫下16 連紅紀錄，且連10日創新高，4 月可望創 2000 年來最大單月漲幅。道瓊工業指數漲 340.65 點，漲幅 0.7%，收在 49,490.03 點。標普 500 指數上漲 73.89 點，漲幅 1.1%，收在歷史新高 7,137.90 點。那斯達克綜合指數上漲 397.60 點，漲幅 1.6%，也收在歷史新高24,657.57 點。

美光科技（Micron） 大漲8.5%，收在新高487.48 美元；SanDisk跳漲 8.4%。台積電ADR漲5.3%，德州儀器（TI） 盤後發布強勁指引，勢必再度帶動晶片股漲勢。

輝達（NVIDIA）市值逼近 5 兆美元，博通、美光和超微（AMD）在過去五年內均實現數倍成長，強勢領先那斯達克 100 指數。

Alliance Global Partners首席策略師 Mark Grant 說： 「AI 帶來的需求量極其巨大，預期重金投入的趨勢在今年內將持續，這對晶片股與大盤整體而言皆是利多。」

川普宣布無限期延長停火以應對調解，雖解除即刻空襲風險，但對伊朗港口的封鎖依然存在。伊朗官員強調解除封鎖為談判癥結，加上兩艘船隻遭扣押，導致油價飆升 3.5% 至每桶 101.91 美元，停滯性通膨風險仍是潛在顧慮。

標普 500 成份股 2026 及 2027 年每股獲利預期已調高 4%。銀行業蓬勃與消費者持續支出，舒緩市場對於能源通膨打擊經濟的疑慮，投資人開始放眼戰事後的復甦前景。

早前轉向防禦性工業和材料類股資金再度回流 AI 交易。在第1季修正後，科技股相對較低的價位吸引了尋求高成長的投資人。

SlateStone Wealth 策略師 Kenny Polcari說，當前局勢雖是「既平靜又混亂」，但投資人已開始放眼其後，將注意力重新聚焦真正重要的基本面因素。

波音（BA）大漲 5.5%， 因虧損收窄且交付數據強勁，在道瓊工業指數中表現最強。GE Vernova 上調營收預期後大漲 13.8%。

聯合航空（UAL） 因高油價壓縮利潤率，股價下跌 5.6%，反映出能源價格對航空業成本的沉重壓力。

特斯拉（TSLA） 因自由現金流意外轉正，盤後一度飆漲逾 4.6%，隨後下跌；亞馬遜和Alphabet 在正常交易時段領軍大型科技股持續走高。