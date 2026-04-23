快訊

卓揆馬鈴薯逐顆檢查說破功？食藥署：維持2%抽驗

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta追蹤員工滑鼠與鍵盤紀錄訓練AI 掀隱私爭議

中央社／ 紐約/舊金山22日綜合外電報導

根據路透社取得的內部備忘錄，Meta表示，公司在美國員工的電腦中安裝新的追蹤軟體，用於記錄滑鼠移動、點擊與鍵盤輸入情況，以協助訓練其人工智慧（AI）模型。

路透社報導，Meta指出，這是公司推動打造可自主執行工作任務的AI代理（AI agents）整體計畫的一部分。

根據其中一份備忘錄，這個名為「模型能力計畫」（MCI）的工具將在工作相關應用程式（App）與網站上運行，也會不定期截取員工螢幕畫面，目的是讓AI模型學習如何像人類一樣操作電腦，例如熟練地在下拉選單中點選內容、使用鍵盤快捷鍵，以及在不同工作流程之間切換等。

備忘錄寫道：「這是所有Meta員工都能透過日常工作幫助模型進步的方式。」

臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta正積極將AI導入工作流程，並重塑人力結構，主張此舉能提升營運效率。

Meta技術長博斯沃斯（Andrew Bosworth）對員工說：「我們的願景是由AI代理負責主要工作，而人類的角色是指導、審核並協助其改進，透過觀察人類介入行為，讓AI在下一次表現更佳。」

他並未明確說明將如何訓練這些AI代理，僅表示Meta會「嚴謹地建立各類工作互動所需的數據與評估機制」。

Meta發言人史東（Andy Stone）證實，MCI蒐集的數據將成為訓練資料來源之一。

AI重塑勞動力

史東表示，MCI蒐集的數據僅限用於訓練AI模型，不會用來評估員工績效或做其他用途，並稱公司已設置保護「敏感內容」的機制，但未說明哪些數據將被排除。

他說：「若要打造能夠協助人們完成日常工作的AI代理，模型必須理解真實使用情境，例如滑鼠操作、點擊按鈕與瀏覽下拉選單等。」

今年以來，美國大型企業普遍出現以AI取代部分人力的趨勢。AI工具能在有限人力監督下完成應用程式開發與大量數據整理等複雜任務，已在矽谷引發熱潮，也促使部分企業高層計劃大規模裁員。

Meta計劃自5月20日起裁減全球約10%人力，並考慮今年稍晚將進一步大裁員。

電商與雲端運算巨擘亞馬遜（Amazon）近月裁撤約3萬名企業員工，占其白領人力近10%；金融科技公司Block則在2月裁減近半數員工。

監控員工工作疑慮

耶魯大學（Yale University）法學教授阿瓊瓦（Ifeoma Ajunwa）指出，鍵盤記錄與螢幕監控技術過去多用於調查員工不當行為或非工作相關活動，如今擴展至AI訓練用途，意味白領員工正面臨更高程度的即時監控。

她表示，「在美國聯邦層級，企業對員工監控並無明確限制」，僅部分州法要求雇主需事前告知。

多倫多約克大學（York University）法學教授史特法諾（Valerio De Stefano）則指出，歐洲法律可能禁止此類監控。在義大利等國，以電子監控追蹤員工生產力屬違法行為；德國法院亦規定，僅在涉及重大犯罪嫌疑等特殊情況下，雇主才可使用鍵盤記錄技術。

他補充說，這類做法可能違反歐洲「一般資料保護規則」（GDPR）。

美國 Meta

延伸閱讀

願意讓老闆追蹤你滑鼠動向嗎？這件事正在Meta上演 理由是為訓練AI

讓服務「因人而暖、因AI而準」 信義房屋獲商周AI創新百強雙料第一

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

費半16連紅寫下史上最長連漲奇蹟 川普延長停火助標普那指再登新高

美國股市周三在大型科技股和晶片股強力噴發下，無畏地緣政治陰影，標普500指數和那斯達克綜合指數均創下歷史新高。費城半導體指數連續 16 個交易日上漲，寫下自 1994 年數據有紀錄以來最長連漲奇蹟。

伊朗…企業展望關鍵詞 牽動各行各業成本、銷售及供需

「伊朗」已成為各國企業在討論展望時的熱點，涵蓋消費品、航空及貿易等各行各業，甚至波及保險套產業。美國航空與德國漢莎航空（Lufthansa）將縮減運能以節省燃料，利潔時（Reckitt Benckiser）和達能（Danone）示警成本負擔，保險套也將漲價。

日溶劑生產傳遇瓶頸 韓晶片產能恐受衝擊

南韓媒體報導，日本主要溶劑生產商已通知三星電子與SK海力士（SK Hynix）等半導體客戶，微影製程原料生產遭遇瓶頸，引發各界憂慮可能衝擊南韓晶片生產。

義大利精品集團 Moncler 營收逆勢成長

精品業營收一片疲軟之際，義大利精品時尚集團Moncler上季營收逆勢成長，中國大陸和南韓消費者對該集團高檔外套和背心的喜愛，抵銷歐洲銷售受到中東戰事影響觀光消費的衝擊。但外界質疑未來動能是否能夠持續，導致22日盤中股價下跌1.8%。

美農民、糧價面臨完美風暴 乾旱來襲 種植收成蒙上陰影

美國農民和糧食價格面臨「完美風暴」，在關稅推升進口物價、伊朗戰爭限縮化肥進口之際，歷史性的乾旱又來襲，使本種植季收成展望蒙上一層陰影。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。