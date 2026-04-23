美放行、北京未點頭 輝達H200晶片對中銷售卡關

美國商務部長盧特尼克今天表示，輝達（Nvidia）強大的H200人工智慧（AI）晶片目前尚未售予中國企業，並指這些企業在取得中國政府批准方面遭遇困難。

路透社報導，盧特尼克（Howard Lutnick）在被問及H200晶片是否已銷往中國時說，「中國中央政府迄今尚未允許他們購買這些晶片，因為他們正試圖將資源集中於本土產業投資」。

他補充說：「我們至今尚未向他們出售這些晶片。」

美國總統川普政府今年1月正式批准輝達向中國出口H200晶片，但附帶一些條件，此舉引發華府對中鷹派深切憂慮，擔心北京可能利用相關技術大幅提升其軍事能力。

不過，消息人士指出，由於美中雙方在銷售條款上仍存在分歧，使輝達晶片出口受到阻礙。

此外，盧特尼克今天也被問到，川普政府是否計劃重新實施一項限制數以千計中國企業取得美國先進技術的規定。

這項被稱為「關聯企業規則」（Affiliates Rule）的規定去年11月為配合雙邊貿易談判而延後一年實施。

盧特尼克表示：「我認為關聯企業規則確實是美方可以考慮的一項明智措施，但仍需納入整體貿易協議的平衡考量。」