荷莫茲封閉、波灣能源設施受損 全球石油產量估減10億桶

全球三大石油貿易商警告，伊朗戰爭導致荷莫茲海峽實質封閉，已使石油市場出現龐大供應缺口，若該海峽近期無法重啟，情勢還會惡化。

全球最大獨立石油交易商Vitol集團執行長哈迪（Russell Hardy）出席英國金融時報（FT）大宗商品全球高峰會時表示，荷莫茲海峽封閉與波灣能源設施遭攻擊，已導致全球每日損失約1,200萬桶原油與煉油品產量，四捨五入計算後，目前可能會失去10億桶石油。

哈迪表示，全球提取戰略儲油的做法是在「預支供應」，「但你沒辦法永遠持續下去」。他估算，這場戰爭已使每天約400萬桶的石油需求消失，若荷莫茲海峽繼續封閉，將損失更多需求。

Gunvor集團研究分析主管雷塞爾推估，若要平衡當前市場供需，全球損失的原油需求量未來一個月可能需要增到每日500萬桶，而荷莫茲海峽封閉三個月，7月底之前都無法開放，可能導致全球衰退。

托克集團（Trafigura）首席經濟學家拉席姆指出，目前對需求的衝擊主要集中在亞洲，但將會擴散，需求毀滅正悄悄上演，「人們低估了損失的供應鏈，接著必須面對一些地方的需求減少」。

另外，全球油輪船隊重新部署也會拖慢恢復進度。目前數十艘超級油輪已改道前往美國裝載原油，美國原油出口因而創下歷史新高。當荷莫茲海峽重新開放時，船東將船隻送回波斯灣的意願可能大幅降低。