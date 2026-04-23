Meta 記錄員工電腦使用習慣 擴大蒐集 AI 訓練資料

Meta正在美國員工的電腦上安裝新的追蹤軟體，以擷取滑鼠移動、點擊與鍵盤輸入等動向，並用於訓練其AI模型，為Meta打造可自主執行工作任務的「AI代理」計畫一環。

路透引述Meta AI研究科學人員發表的內部備忘錄指出，這項名為「模型能力計畫」（MCI）的工具將在與工作相關的應用程式與網站上運作，不時會擷取員工螢幕內容快照，以改善AI模型目前難以模仿的人類使用電腦方式，例如選擇下拉選單、使用鍵盤快捷鍵等操作，「所有Meta員工只要日常工作，就能幫助我們的模型變得更好」。

Meta技術長博斯沃思20日在另一份內部備忘錄表示，將加強內部資料蒐集，做為「工作用AI」（AI for Work）計畫的一環，「我們正在建立的願景，是讓代理人負責大部分工作，而我們的角色則是指導、審核並幫助它們改進。」

Meta發言人史東證實，MCI所蒐集的資料將成為投入訓練的內容，不會用於績效評估或其他用途，僅限於模型訓練，且已設有保護「敏感內容」的措施。

他說：「如果我們要打造能幫助人們完成日常電腦任務的代理，我們的模型就需要真實的人類操作範例，例如滑鼠移動、點擊按鈕以及操作下拉選單。」