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華許承諾維持 Fed 獨立性
美國聯準會（Fed）主席提名人華許21日出席聯邦參議院銀行委員會的任命聽證會時，承諾會獨立行事，維持決策獨立性，並否認他會是總統川普「傀儡」的指控，他也未向川普做出任何利率承諾，同時矢言推動Fed的制度改革。
在這場聽證會後，參院銀行委員會還不會針對華許人事案進行投票，因為共和黨籍的參議員提利斯已實質封鎖任命程序，直到司法部結束對Fed現任主席鮑爾的刑事調查之後。共和黨籍的銀行委員會主席史考特（Tim Scott）尚未敲定委員會對此提名案表決的日期。華許須獲得委員會24位成員的過半數同意票，才能前進到全院表決。
華許在聽證會上否認川普在與他面談時，曾要求他降息，「總統在我們所有的討論中，從未要求我預設、承諾、操弄或決定任何利率決策。我也絕不會同意這麼做」，「總統提名我出任這個職位，若經確認為Fed主席，我將獨立行事」。然而，川普21日接受CNBC訪問時說，若華許人事案獲確認、但未立刻降息，他會相當失望。
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