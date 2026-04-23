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Mythos 傳外洩 遭未經授權使用 加劇疑慮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新創公司Anthropic近期開發出功能強大的Mythos人工智慧模型，能夠辨識並利用「所有主要作業系統與主要網路瀏覽器」中的漏洞。（路透）
新創公司Anthropic近期開發出功能強大的Mythos人工智慧模型，能夠辨識並利用「所有主要作業系統與主要網路瀏覽器」中的漏洞。（路透）

彭博資訊報導，少數用戶正未獲授權，便存取美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic具備先進網路攻擊能力的Claude Mythos模型，引發Anthropic展開調查。日本、澳洲、新加坡都相當關注這項新模型可能造成的風險。

彭博資訊引述知情人士報導，在Anthropic宣布Mythos模型僅供少數公司測試的同一天，私密線上論壇的少數用戶未經授權便使用Mythos。

這起事件讓外界憂慮，Anthropic能否避免該公司科技落入不良分子之手。

Anthropic發言人說，已著手調查，目前沒有證據顯示使用超出第三方供應商，也沒有影響Anthropic自身系統。

Anthropic表示，Mythos在使用者指示下，能夠辨識並利用「所有主要作業系統與網路瀏覽器」的漏洞。有鑑於此，該公司盡全力確保這個科技，僅供少數軟體供應商使用，讓這些企業能測試並捍衛自家系統，避免可能的網攻。

目前該公司允許蘋果、亞馬遜、思科等數十個組織測試Mythos。近幾天來，大西洋兩岸的金融與政府機構，有愈來愈多單位申請加入早期測試名單。

全球監管機構趕忙回應，Mythos暴露出的網路安全漏洞。亞洲監管機構加強對金融體系風險的審查，並敦促銀行補強防禦，以應付網路威脅。

知情人士透露，日本財務大臣片山皋月計劃最快本周與國內大型銀行及金融機構會面，討論Mythos。

澳洲央行也表示，密切關注這款模型的發展，聲明寫道，央行「與其他監管機構、政府部門和受監管機構溝通…繼續評估這些技術進步的影響，以確保金融體系的持續安全性和韌性」。數日前，新加坡金管局才敦促銀行業者，防堵網路安全漏洞。

亞馬遜 美國 日本

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