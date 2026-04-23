美農民、糧價面臨完美風暴 乾旱來襲 種植收成蒙上陰影

美國農民和糧食價格面臨「完美風暴」，在關稅推升進口物價、伊朗戰爭限縮化肥進口之際，歷史性的乾旱又來襲，使本種植季收成展望蒙上一層陰影。

財星雜誌（Fortune）報導，從氣候、經濟到地緣政治，一系列逆風襲向美國農民與農產品市場。去年初，農民對川普2.0關稅衝擊大感頭痛，不僅推升進口成本，還嚇跑國際買家。今年中東戰爭爆發又擾亂燃料和化肥交易。

尤有甚者，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，美國大陸61%的地區正進入嚴重度不一的乾旱，受影響地區涵蓋97%的美國東南部及三分之二的美西。結果就是農作物收成減少甚至歉收，導致年底前食物價格上漲。

密西根州立大學農業經濟學家奧特加說：「諸多因素形成完美風暴。」他指出，食物價格會受多大影響，取決於乾旱延續時間、是否影響用機器收割的中耕作物（如玉米、黃豆），或人工採摘的特用作物（如蘋果和櫻桃）。

今年乾旱時機一反常態。農民對夏季旱象習以為常，不料今年乾旱提前在春季報到。上月竟締造美國史上3月最高溫和歷年第三乾燥月份紀錄。

這波乾旱侵襲全美大片農地。康乃爾大學資源經濟學家歐提茲-波比亞說：「全國各地都異常乾燥。沿著棉花帶的中部平原和部分南部地區，衝擊嚴重。」

NOAA警告，美國南部和中西部有大片的主要作物種植區陷入乾旱情況，影響全美將近70%的冬麥、29%的黃豆和26%的玉米生產。

更糟的是，部分地區今夏天氣恐比往年炎熱，因為聖嬰現象（El Nino）很可能來襲，導致全美各地氣溫升高、雨量減少。

除天氣情況惡劣外，伊朗戰爭實質封閉荷莫茲海峽，阻斷全球約20%石油與三分之一化肥運輸，導致燃料和肥料價格暴漲，也讓農民吃不消。

美國農務聯合會（AFBF）上周訪調5,700名農人發現，約70%受訪者買不起本種植季所需肥料。柴油價格大漲，也打擊操作農業重機械需用柴油的農民。

種種挑戰來襲已導致糧價上漲。有別於關稅衝擊局限於特定類型食物，燃料和肥料雙漲，勢必導致食物價格全面上揚。美國農業部3月公布最新展望報告，預估2026年食物價格將上漲3.6%，比2月的3.1%大幅上調。