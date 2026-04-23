AI 點火 韓股衝破6,400點 連二日創新高

南韓股市22日收盤歷來首度衝破6,400點關卡，再創歷史新高，反映人工智慧（AI）交易持續發威、企業獲利展望看俏，提振市場樂觀情緒，抵銷美伊和談前景不明的疑慮。

首爾Kospi指數22日開低走高，翻越6,400點後一度回跌，終場仍漲0.46%至創紀錄的6,417.93點，連續第二日刷新收盤價紀錄。散戶為上攻主力，買超1.24兆韓元，外資與機構則分別賣超6,749億韓元與4,444億韓元；合計8.924億股換手，整體成交量放大至30.7兆韓元（208億美元）。

韓股市值第二大的SK海力士，22日舉行忠清北道清州先進封裝廠「P&T7」的動土儀式，這座造價19兆韓元（128.5億美元）的工廠預定4月底前開工，以因應人工智慧（AI）熱潮推升的高頻寬記憶體（HBM）需求。

另外，SK海力士在美國印第安納州投資近39億美元興建的第一座半導體工廠，也已正式動工，預計2028年下半年全面投產，量產重心鎖定下一代HBM等AI記憶體產品。SK海力士的策略，是打造涵蓋南韓從利川、清州、龍仁等三大基地延伸至印第安納州的AI記憶體生態系。

不過，建廠的利多消息，未能轉化成股價動能，SK海力士盤中改寫新高後收跌0.08%；三星電子也同步高檔回落，終場下跌0.68%。

新韓證券分析師姜振赫（音譯）說，在美國總統川普宣布無限期延長與伊朗的停火安排後，引發權值股的獲利了結賣壓，投資人脫手三星電子、SK海力士等大型股，以逢低承接其他股票，改由第1季業績看旺的電池與電子零組件個股領漲。

電池大廠LG新能源收盤上漲1.4%，三星SDI漲2.2%。三星集團旗下的電子零組件與模組業者三星電機，以及LS Electric，股價同步勁揚逾5%。

國防類股收高，龍頭韓華航太上漲1.8%；LIG D&A則飆漲12.2%。造船股同樣強勢，HD現代重工飆升11.3%，韓華海洋漲近3%。KB銀行金融集團挫跌近1.9%，食品巨頭CJ第一製糖收跌1.5%。