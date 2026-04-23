伊朗…企業展望關鍵詞 牽動各行各業成本、銷售及供需

「伊朗」已成為各國企業在討論展望時的熱點，涵蓋消費品、航空及貿易等各行各業，甚至波及保險套產業。美國航空與德國漢莎航空（Lufthansa）將縮減運能以節省燃料，利潔時（Reckitt Benckiser）和達能（Danone）示警成本負擔，保險套也將漲價。

據統計，標普500指數成分企業3-4月在財報說明會或投資人會議共提到伊朗、波斯灣及荷莫茲海峽49次，比一年前激增23倍，4月之後提到的次數更多，在標普500指數成分企業主管有發表談話的69場說明會中，57%都提到伊朗。

由於航空燃料成本暴漲，美國航空21日調降全年獲利預測，並將縮減今年底前的運能，預期將比原先規畫調降5%，呼應了其他航空業者的審慎看法。達美航空已收回原先預估會成長的財測，阿拉斯加航空收回全年財測。

德國漢莎航空21日也說，5-10月將共大砍2萬班短程航班，約相當於能省下4萬公噸的航空燃料，確切的夏季航班計畫將在4月底或5月初公布。亞洲的國泰航空、亞洲航空=及紐西蘭航空都已縮減航線。

在消費品產業，衛生、健康及營養品製造商利潔時上季銷售低於預期，並警告上半年營業利益率將下滑。該公司根據國際油價今年底前都維持在每桶110美元的假設，預估中東衝突造成的輸入成本將增加多達1.5億英鎊（2.3億美元），約相當於總成本的3%。

紐西蘭乳品大廠達能上季銷售略優於預期，但警告中東衝突擾亂供應鏈，當前環境依然「動盪且不確定」。

此外，全球最大保險套製造商Karex表示，由於供應鏈中斷且成本上漲，可能調高保險套價格多達30%。馬來西亞Karex每年生產全球約20%的保險套。

Karex執行長吳銘杰（音譯）說，伊朗戰爭爆發以來，由於石化產品短缺以及原料價格上漲，已拉高生產成本約25%-30%，供應鏈中斷也推高包裝材料與潤滑劑的成本，目前原料庫存可維持未來2-3個月的生產，之後前景不明。

吳銘杰表示，Karex依賴多種石化材料，例如用於保存乳膠的氨、用於包裝與印刷的乙醇，以及用於潤滑劑的矽油。他指出，由於保險套屬於醫療產品，受到嚴格監管，因此尋找替代材料並不容易。