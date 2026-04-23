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義大利精品集團 Moncler 營收逆勢成長

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

精品業營收一片疲軟之際，義大利精品時尚集團Moncler上季營收逆勢成長，中國大陸南韓消費者對該集團高檔外套和背心的喜愛，抵銷歐洲銷售受到中東戰事影響觀光消費的衝擊。但外界質疑未來動能是否能夠持續，導致22日盤中股價下跌1.8%。

Moncler 21日表示，經匯率效應調整後，今年1至3月營收年增12%至8.8億歐元（10.4億美元），高於FactSet訪調分析師預期的8.32億歐元。若單看Moncler品牌，成長動能是主力市場亞洲營收上揚22%。

Moncler表示：「在本地顧客和觀光客的正面貢獻支撐下，所有（亞洲）國家都出現季增，其中又以中國和南韓的表現超群。」

相較下，Moncler品牌的歐洲營收年比下滑1%，受累於旅客流量欠佳。一些歐洲精品品牌也指出此種趨勢，表示中東衝突嚇跑潛在旅客，迫使航空公司取消班機，歐洲上季觀光消費減少。Moncler企業和供應長桑特爾（Luciano Santel）表示，班機受阻阻擋了部分亞洲旅客上季底造訪歐洲。

法國精品品牌愛馬仕（Hermes）營收下滑，上周股價大跌，該公司表示，部分原因是消費力強大的中東旅客減少。戰事的連鎖效應下，奢侈品預期的復甦蒙上陰影，也導致精品集團股價走低。

中國大陸 南韓 歐洲

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