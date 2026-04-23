日溶劑生產傳遇瓶頸 韓晶片產能恐受衝擊

南韓媒體報導，日本主要溶劑生產商已通知三星電子與SK海力士（SK Hynix）等半導體客戶，微影製程原料生產遭遇瓶頸，引發各界憂慮可能衝擊南韓晶片生產。

南韓The Elec報導，多位產業人士22日透露，日本主要微影材料供應商21日晚間起陸續透過南韓部門，通知三星電子和SK海力士等客戶，採購原料受阻。

目前供應短缺的核心原料為廣泛應用於電子材料的溶劑：丙二醇甲醚（PGME）與丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA），半導體製程使用這兩種溶劑的原料包括光阻劑、稀釋劑、抗反射塗層、旋塗式硬掩模（SOH）等。

PGME與PGMEA短缺的原因為伊朗戰爭。日本約40%以上的石油腦仰賴從中東進口的石油生產，而日本半導體原料傾向自產，一名南韓產業人士認為，「日本向來傾向採用國產原料，這種自給自足結構在平時是優勢，但若像這次一樣，上游來源切斷，整體產業鏈就會集體震盪」。

日本微影原料業者正評估，轉向南韓或中國大陸採購PGME與PGMEA，但關鍵在於製程變更通知（PCN）程序，若光阻劑原料來源改變，三星與SK海力士必須重新評估驗證。