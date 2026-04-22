布蘭特油價跳上跳下 美股為何淡定創高？因「最糟情況」沒發生

紐約股市21日收盤前，美國副總統范斯傳取消巴基斯坦行程，顯示美伊和平談判停擺，布蘭特原油應聲漲上每桶100美元；美國總統川普數小時後宣布無限期延長停火協議，油價隨即跌破100美元；伊朗在荷莫茲海峽扣押兩艘貨櫃輪，布蘭特22日早盤又漲上100美元。

布蘭特油價在每桶100美元價位跳上跳下的同時，美股不是小跌，就是繼續上漲。紐約22日早盤，美股三大指數漲幅就介於0.8%與1.1%之間。科技股為主的那斯達克綜合指數盤中更創新高。

面對中東情勢詭譎多變牽動油價暴漲暴跌，美股投資人為何能如此鎮定？

外媒指出，這是因為股市交易員全盤分析各種風險後，判定「最糟情況」不至於發生，所以即使荷莫茲海峽依然封鎖，即使和平談判仍舊停滯不前，即使原油價格再度升破每桶100美元，股市反應依然淡定。

美伊若是達成妥協，默許伊朗向穿越荷莫茲海峽的所有船隻強索通行費，換取中東止戰，這種發展固然不為世人所樂見，但資本市場可以容忍，一如市場容忍烏克蘭衝突繼續發生。反正這世界正走向「去全球化」，這些地緣政治衝突只不過是為全球貿易再添新的路障罷了。

真正讓市場無法容忍的「最糟情況」是中東戰事升級，包括美國派出地面部隊，以及伊朗攻擊波灣能源設施。對全球市場而言，那將是一場災難。唯有在川普決定擴大攻擊伊朗時，才可能發生。

然而，從川普宣布延期停火期限，可見他更有意為停戰找下台階。這讓交易員確信伊朗戰爭不會升級，就算荷莫茲海峽未能重啟，股市仍有進一步上漲空間。套句市場用語，「TACO（川普總是畏縮）交易」再度盛行，交易員看準川普會拯救市場免遭「最糟情況」擊潰。